Денис Давыдов: мечтаю о дебюте в Лиге чемпионов

Нападающий "Спартака-2" Денис Давыдов прокомментировал чемпионство красно-белых.– Лично я – нет. У «Спартака-2» на следующий день была тренировка. Посмотрел игру «Зенита» с семьей и своей девушкой. Конечно, был очень счастлив. Но спать лег довольно рано: в понедельник нужно было ехать на утреннее занятие, а уже во вторник мы улетели в Хабаровск.– Конечно, она сказалась: по большому счету я в прошлом году пропустил месяцев семь. Это очень много. Отправлялся в чешский клуб «Млада Болеслав» с большими надеждами. А вышло так, что травмировал плечо и толком даже не сыграл. Хотя считаю, что эта аренда все равно пошла мне на пользу: получил определенный опыт, посмотрел, как футболисты за границей живут и тренируются. А затем вернулся в Москву и начал заново набирать форму – благодаря тому что Евгений Александрович давал играть постоянно. В итоге попал в обойму основы, ждал своего шанса, прошел зимние сборы. Да, сыграл не много. Но я понимаю, что у нас большая конкуренция и на мою позицию много претендентов. В конце концов, раз мы стали чемпионами – значит, главный тренер на сто процентов угадал с составом. А мне остается работать дальше.– Нужно постоянно играть за «Спартак-2» и регулярно забивать. Хорошо, что у нас собрались амбициозные ребята: все хотят побеждать. Мы стремимся выигрывать каждый матч даже несмотря на то, что регламент не позволяет подняться в РФПЛ.– Я не сомневаюсь ни в ком из своих партнеров и знаю одно: мы бы выходили биться в каждой игре. И если не в первом же сезоне, то во втором или третьем, набравшись опыта, могли бы бороться с любым соперником. Но это теория. А на практике «Спартак-2» не гонится за результатом, а готовит кадры для основного «Спартака».– Собираюсь работать, работать и работать. После недолгого отпуска надеюсь снова поехать на сборы с основой. У «Спартака» в следующем сезоне Лига чемпионов, а мне в еврокубках сыграть пока не доводилось. Так что мечтаю о дебюте. В моем возрасте хочется как можно больше выступать на самом высоком уровне.