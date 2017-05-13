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Денис Давыдов: мечтаю о дебюте в Лиге чемпионов

Нападающий "Спартака-2" Денис Давыдов прокомментировал чемпионство красно-белых.

– Отмечали, наверное, с размахом чемпионство?

– Лично я – нет. У «Спартака-2» на следующий день была тренировка. Посмотрел игру «Зенита» с семьей и своей девушкой. Конечно, был очень счастлив. Но спать лег довольно рано: в понедельник нужно было ехать на утреннее занятие, а уже во вторник мы улетели в Хабаровск.

– В этом сезоне вы провели в РФПЛ только четыре матча. В чем причина? Выбила из колеи травма, полученная во время прошлогодней аренды?

– Конечно, она сказалась: по большому счету я в прошлом году пропустил месяцев семь. Это очень много. Отправлялся в чешский клуб «Млада Болеслав» с большими надеждами. А вышло так, что травмировал плечо и толком даже не сыграл. Хотя считаю, что эта аренда все равно пошла мне на пользу: получил определенный опыт, посмотрел, как футболисты за границей живут и тренируются. А затем вернулся в Москву и начал заново набирать форму – благодаря тому что Евгений Александрович давал играть постоянно. В итоге попал в обойму основы, ждал своего шанса, прошел зимние сборы. Да, сыграл не много. Но я понимаю, что у нас большая конкуренция и на мою позицию много претендентов. В конце концов, раз мы стали чемпионами – значит, главный тренер на сто процентов угадал с составом. А мне остается работать дальше.

– У вас есть план, как убедить Массимо Карреру дать вам еще один шанс?

– Нужно постоянно играть за «Спартак-2» и регулярно забивать. Хорошо, что у нас собрались амбициозные ребята: все хотят побеждать. Мы стремимся выигрывать каждый матч даже несмотря на то, что регламент не позволяет подняться в РФПЛ.

– «Спартак-2» смог бы заиграть в премьер-лиге, если бы получил такую возможность?

– Я не сомневаюсь ни в ком из своих партнеров и знаю одно: мы бы выходили биться в каждой игре. И если не в первом же сезоне, то во втором или третьем, набравшись опыта, могли бы бороться с любым соперником. Но это теория. А на практике «Спартак-2» не гонится за результатом, а готовит кадры для основного «Спартака».

– Этот сезон вот-вот станет историей. Что ожидаете от следующего?

– Собираюсь работать, работать и работать. После недолгого отпуска надеюсь снова поехать на сборы с основой. У «Спартака» в следующем сезоне Лига чемпионов, а мне в еврокубках сыграть пока не доводилось. Так что мечтаю о дебюте. В моем возрасте хочется как можно больше выступать на самом высоком уровне.

ФК "Спартак"
Теги: Давыдов Спартак
Сегодня, 10:41
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7
(1)
№7 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:27) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нужно не мечтать, а доказывать! Пока даже на скамейке места не вижу ((


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:19) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Lord_Vik
при здоровых Луисах и даже Мельгарехо - у Давыда шансов нет.

При травмированных - тоже нет.
Вернее, не должно быть!
Основная команда, думаю, как-нибудь обойдётся без этого сачка!
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
при здоровых Луисах и даже Мельгарехо - у Давыда шансов нет.
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:59) #
  • 0
  •  (2)
online

– У вас есть план, как убедить Массимо Карреру дать вам еще один шанс?

– Нужно постоянно играть за «Спартак-2» и регулярно забивать.

Много вас таких , "регулярно забивающих за Спартак-2", уже прошло через главную команду.
Пора тебе паковать чемоданы и становиться, образно говоря, "первым парнем на деревне", в какой-нибудь из команд ФНЛ.
Если станешь им, конечно. smirk
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 11:29) #
  • 0
  •  (4)

Гусар, тебе пахать надо, мечтатель! А то тоже поедешь куда-нить в Анжи


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:13) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
а ты лично ее заслужил?


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Приговор (Сегодня, 10:58) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Мечтает о ЛЧ? Ему там делать нечего - не праздновал он, тренировался, в Хабаровске 3-0 продули. Всё в перспективных до пенсии ходить будет, с девушкой по телевизору СПАРТАК просматривая. Тренироваться надо до утра, а не с девушками на диване рассиживать...
Регистрация: 5.05.2017
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