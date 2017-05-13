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Станислав Черчесов: о перспективах выступления Березуцких и Игнашевича на ЧМ пока не говорили

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о ситуации с игроками, которые не вызываются в команду.

"На настоящий момент ситуация такова, что Леша Березуцкий вновь получил травму. Если они с братом сами чувствуют, что не готовы, то надо это принять. А дальше будем смотреть по ситуации. Чемпионат России заканчивается, мы играем на Кубке Конфедераций, затем начинается новый чемпионат. Мы следим за их состоянием, за это время все может измениться.

Что касается Игнашевича, то он принял решение закончить карьеру в сборной, и мы его позицию уважаем. Как и братья Березуцкие, он играет на стабильном уровне за клуб, причем, как правило, все трое в составе друг друга подменяют. О перспективах выступления Березуцких и Игнашевича на чемпионате мира мы пока не говорили, идем шаг за шагом.

Черышев? Сейчас кандидатура Черышева не рассматривается, потому что он все время получает травмы, которые не дают ему провести стабильно хотя бы пять игр подряд. Жоаозинью? Во-первых, мы рады, что он восстановился после травмы. Последнее время он не основной игрок, он чаще всего выходит на замену. По большому счету, мы его пока не рассматривали", - передает слова Черчесова ТАСС.
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 10:45
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