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Альваро Мората подписался на игроков "Челси" в Инстаграме

Нападающий "Реала" Альваро Мората по окончании текущего сезона может перейти в лондонский "Челси".

24-летний испанец подписался на футболистов лондонского клуба в Инстаграме, в частности, на Эдена Азара, Джона Терри, Диего Косту, Тибо Куртуа и Сеска Фабрегаса.
Теги: Мората Челси
Сегодня, 11:15
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