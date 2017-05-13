Альваро Мората подписался на игроков "Челси" в Инстаграме

Нападающий "Реала" Альваро Мората по окончании текущего сезона может перейти в лондонский "Челси".



24-летний испанец подписался на футболистов лондонского клуба в Инстаграме, в частности, на Эдена Азара, Джона Терри, Диего Косту, Тибо Куртуа и Сеска Фабрегаса.