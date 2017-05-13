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Марио Фернандес: конечно, есть мечта сыграть за Россию на Кубке конфедераций

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, который ранее получил российский паспорт рассказал, что у него есть мечта сыграть за сборную России на Кубке конфедераций.

- Конечно, мечта есть, но еще очень рано об этом говорить. Я буду продолжать тренироваться, играть за ЦСКА и если появится возможность, для меня будет большой честью сыграть за нашу сборную.

- Есть ли какие-то юридические подвижки, чтобы в смоли сыграть?

- Я пока не знаю. Этот вопрос следует адресовать руководству. Я еще не спрашивал об этом, - передает слова Фернандеса "СЭ".
Теги: Фернандес Сборная России
Сегодня, 11:19
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№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 12:14) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Однозначно в стартовый состав!!! Даже обсуждать нечего!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:44) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: GS
На место правого латераля у него сейчас конкурентов нет.

был один.но на евро провалился совершенно, к сожалению
разница просто в том, что и в ЛЧ Марио уровень свой не снижал
потому тут я соглашусь


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 11:42) #
  • +1
  •  (1)

Один из двух игроков ЦСКА к кому по истечению сезона нет никаких притензий и замечаний это Марио и Понтус. Думаю играя за сборную РОССИИ, к Марио так же ни у кого не будет вопросов... Жаль если он один будет играть за Россию, а контомы типа коко будут отбывать номер..
Регистрация: 12.03.2017
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:32) #
  • +5
  •  (5)

На место правого латераля у него сейчас конкурентов нет.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:30) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
вот это верно.меньше слов - больше дела


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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