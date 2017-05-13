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СМИ: игроки "Спартака" сами попросили оставить Карреру главным тренером после ухода Аленичева

Футболисты "Спартака" сами попросили назначить Массимо Карреру главным тренером после ухода с этой должности Дмитрия Аленичева.

"Во время переговоров "Спартака" с Курбаном Бердыевым тот требовал, чтобы в тренерском штабе было не меньше восьми человек, включая аналитиков. Когда стало ясно, что главным тренером будет Аленичев, руководители клуба подошли к нему с вопросами про аналитиков и других специалистов в клубе. После этого в команду пришли Роман Пилипчук, а потом – Массимо Каррера. Аленичеву про Карреру рассказал тренер вратарей "Спартака" Джанлука Риомми.

Когда Аленичев ушел, игроки звонили руководству и просили оставить Карреру, который сумел правильно расположить к себе футболистов. Они боялись разочаровать его или подвести. Это подтверждает ситуация, когда за два дня до игры с "Зенитом" у одного из футболистов чемпионата России был день рождения. Четырех игроков "Спартака" позвали на праздник. Каррера никому ничего не запрещал, но ни один из четырех приглашенных не поехал праздновать.

С владельцем клуба Леонидом Федуном у Карреры рабочие отношения. Они ужинали вместе только два раза, обсуждая рабочие вопросы. Первый – во время назначения Карреры главным тренером, второй – когда согласовывали зимние трансферы Луиса Адриано и Александра Самедова. Все управление командой идет через зятя Федуна – Юхана Гераскина, с которым общается Каррера", - говорится на сайте "Матч ТВ" со ссылкой на инсайдерскую информацию.
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 11:36
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№9 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Федун в интервью сам все рассказал как было, а эти все выдумывают как всегда


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№8 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 12:39) #
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online

"говорится на сайте "Матч ТВ" со ссылкой на инсайдерскую информацию."

Инсайдерская - это, если не ошибаюсь, не раскрытая, способная серьёзно повлиять....

А тут обыкновенные сплетни, жеваные-пережёваные.. На что они влияют? .Вот если бы раскрыли, что ели за обедом - тогда да, крутой инсайд.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№7 Написал: XERX - (Сегодня, 12:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHRЕК
Цитата: syamtomov
Какая-то противоречиво-непонятная информация на этом "Матч-ТВ"!

Это Федунище ваше противоречивое. Итальянец скоро все поймет и пошлет его накуй и будете вы опять сосать шестнадцать лет.)))

может быть,а пока ты с глатывай,сглатывай!!!
а ты не боишся,что у вас очередной сороколетний сосальный сезон начался???))) laughing
Регистрация: 23.05.2009
№6 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 12:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHRЕК

Это Федунище ваше противоречивое. Итальянец скоро все поймет и пошлет его накуй и будете вы опять сосать шестнадцать лет.)))

Какой смешной уепан.


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№5 Написал: SHRЕК (Сегодня, 12:28) #
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Цитата: syamtomov
Какая-то противоречиво-непонятная информация на этом "Матч-ТВ"!

Это Федунище ваше противоречивое. Итальянец скоро все поймет и пошлет его накуй и будете вы опять сосать шестнадцать лет!)))
Регистрация: 11.02.2017
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:16) #
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online

"Во время переговоров "Спартака" с Курбаном Бердыевым тот требовал, чтобы в тренерском штабе было не меньше восьми человек, включая аналитиков


Нихyя запросы у Курбана. Такого, наверное, и у Конте в Челси нет.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 12:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо тебе - Господи, что к нам не перешел этот крокодил - Бердыев.


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Красавцы sunglasses
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:45) #
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online

Аленичеву про Карреру рассказал тренер вратарей "Спартака" Джанлука Риомми.

А Леонид Арнольдович в своём интервью сказал, что когда вёл переговоры с Конте, фамилия Карреры прозвучала!
Или Риомми рассказал нардепу о Каррере, уже когда Арнольдович принял решение назначить Массимо тренером защитников?

Какая-то противоречиво-непонятная информация на этом "Матч-ТВ"!
Регистрация: 6.08.2008
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