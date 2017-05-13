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"Урал" - "Краснодар": стартовые составы

Стали известны составы на матч 28-го тура РФПЛ "Урал" - "Краснодар".

"Урал": Арапов, Данцев, Балажиц, Табидзе, Павленко, Димитров, Манучарян, Емельянов, Кулаков, Бикфалви, Ильин.

Запасные: Заболотный, Тимофеев, Меркулов, Динга, Фидлер, Ломакин, Новиков, Глушков, Павлюченко, Ставпец, Лунгу.

"Краснодар": Синицын, Калешин, Гранквист, Налдо, Торбинский, Газинский, Жигулев, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон.

Запасные: Абаев, Сафонов, Мартынович, Петров, Рамирес, Жоаозиньо, Мамаев, Лаборде, Комличенко.
Теги: Урал Краснодар
Сегодня, 11:55
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