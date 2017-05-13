"Реал" готов продлить отношения с Зинедином Зиданом до 2020 года

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан продлит контракт с мадридским клубом до лета 2020 года, передают испанские СМИ.Французский специалист и президент клуба Флорентино Перес достигли соглашения о новом контракте. Официально он будет подписан позже.Текущий контракт Зидана с "Реалом" истекает летом 2018 года.