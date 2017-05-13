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"Реал" готов продлить отношения с Зинедином Зиданом до 2020 года

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан продлит контракт с мадридским клубом до лета 2020 года, передают испанские СМИ.

Французский специалист и президент клуба Флорентино Перес достигли соглашения о новом контракте. Официально он будет подписан позже.

Текущий контракт Зидана с "Реалом" истекает летом 2018 года.

Газета.ru
Теги: Реал Зидан
Сегодня, 12:20
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1
(1)
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 12:55) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
А могло быть по-другому?
Регистрация: 23.11.2009
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