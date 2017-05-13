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"Крылья Советов" ожидают около 20 тысяч болельщиков на матче с "Зенитом"

"Крылья Советов" рассказали о посещаемости предстоящего матча 28-го тура чемпионата России против "Зенита".

"Динамика продажи билетов показывает, что на матче ожидается более 20?000 болельщиков. Из них до 1500 болельщиков будут поддерживать питерский клуб.

Игра начнется с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной Войны. Право первого удара по мячу предоставлено новому послу Самары как города-организатора, комментатору и экс-игроку нашего клуба Евгению Савину", – сообщает пресс-служба самарцев.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 12:56
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