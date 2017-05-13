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Станислав Черчесов: "Спартак" оптимально воспользовался вылетом из еврокубков

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий относительно победы "Спартака" в чемпионате России.

"Спартак" заслуженно победил в чемпионате, так как играл стабильно на протяжении всего сезона. Вылет из Лиги Европы стал неприятным моментом, но, учитывая еще и ранний вылет из Кубка России, команда смогла сконцентрироваться исключительно на чемпионате. С одной стороны, неучастие в еврокубках – минус, с другой – плюс, и этим моментом они оптимально воспользовались.

Тренеры, которые были до меня, использовали клубные блоки – оборона ЦСКА, полузащита "Зенита", нападение "Спартака" или "Зенита". Сейчас таких цельных блоков у нас нет, но если бы они у нас были, то понятно, что от такого ни один тренер не отказался бы.

На сегодняшний день у нас только полублоки, которые могут потихонечку превратиться в блоки. Может, через какое-то время мы к этому придем, когда все утрясется. Даже если хочется сделать блок, мы не можем.

Например, если в центре полузащиты Денис Глушаков и Роман Зобнин, то это не блок, а полублок. А вот если вместе будут играть условно Комбаров, Глушаков, Зобнин и Самедов, то это будет блок", – цитирует Черчесова ТАСС.
Теги: Черчесов Спартак
Сегодня, 12:59
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