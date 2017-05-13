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Европа всё дальше. Выбив «Краснодар» из Кубка, «Урал» отобрал очки и в чемпионате
Не забив в ворота «Анжи» и «Оренбурга», «Краснодар» попал под серьёзную угрозу финиша ниже еврокубковой зоны. «Ростов» и «Терек» находились всего в 3-х очках, а после ничьей в Екатеринбурге имеют возможность подобраться вплотную.
Если не забиваешь со Смоловым, то как без него?
Несмотря на травму, лучший бомбардир российского чемпионата регулярно забивал по весне, но в последних двух матчах он промолчал, как и команда в целом. Предпосылок к улучшению ситуации перед екатеринбургским матчем видно не было: Смолов дисквалифицирован, Ари в «Локомотиве», а командные взаимодействия в последнее время совершенно не получаются. Ещё и активный левый латераль Рамирес остался вне старта – его место занял Торбинский.
Так кто тут за еврокубки, а кто – за выживание?
«Урал» недавно был самой успешной командой весны, но в последнее время болельщиков расстраивает, проиграно уже 5 матчей подряд. Главное разочарование –финал Кубка, где команда 75 минут вообще не играла. После этого екатеринбуржцы, проведя хороший 1-й тайм с «Крыльями», безвольно отдали им победу во 2-м. В итоге разрыв между командой Тарханова и Иванова и зоной «стыков» сократился до 3-х очков.
Но по игре разница между амбициями команды была совершенно незаметна. «Урал» начал намного активнее и в 1-й половине тайма вообще не давал «Краснодару» атаковать позиционно. Когда начал позволять, в плане остроты у ворот Арапова глобально ничего не изменилось. Да, великолепный момент после углового имел Вандерсон, но с игры «быки» запомнились лишь дальними ударами. Правда, любопытно было посмотреть на Жигулёва – воспитанник «Краснодара» стремился играть только вперёд, из-за чего порой браковал. Не сказать, что Илья смотрелся хуже партнёров, но уже в перерыве был заменён на Мамаева.
Дождаться перерыва, а потом играть
Примерно по такой схеме действует «Краснодар» Шалимова: в чемпионате команда в последний раз выигрывала 1-й тайм 23 октября! В гостях – вообще ни разу. Но то в чемпионате, а в кубковой встрече с «Уралом» «быки» вели 3:0, на перерыв ушли при счёте 3:1. Вы вряд ли забыли камбэк «шмелей», 2 незабитых пенальти Смолова и победу в серии 11-метровых...
Но сегодня «Урал» не загнал себя в необходимость отыгрываться: в конце 1-го тайма хозяева наконец смогли воспользоваться дырой в обороне «Краснодара» благодаря смелому пасу Димитрова на Емельянова. Роману прострел не удался, но Синицын с Налдо, находясь в метре друг от друга, не разобрались, кто играет этот мяч. Гранквист мог сколь угодно ругаться на обоих, однако «Краснодар» уже влип в тяжелейшую ситуацию. Команде, которая словно разучилась забивать, теперь нужно было сделать это дважды.
Не как в тот раз
Просветы в игре «Краснодара» наступали реже, чем на уральском небе сегодня. Погода менялась постоянно: то начинался дождь, то выглядывало солнце, а у гостей по-прежнему не было моментов. «Урал» этой весной отлично удерживает счёт дома, но в прошлом туре сыграл как-то странно: команда Тарханова против «Крыльев» продолжала играть «первым номером», получала забросы за спину, выходы 1 на 1 и голы.
На этот раз «Урал» действовал ближе к привычным образцам: отошёл за линию мяча, оборонялся более-менее всей командой. Как итог – ни одного момента у ворот Арапова до 67-й минуты. В том эпизоде Классон в падении бил с линии штрафной, но и тут «Краснодар» помог удачный рикошет, изначальная комбинация всё же не прошла. «Урал» вскоре ответил стандартом, который вполне мог закончить для гостей всё.
Арап Григория Великого
Дмитрий Арапов навсегда запомнится нам по играм с «Тереком», но сегодня запасной вратарь «Урала» показал, что вообще-то не просто так получает нехилые деньги за работу вратарём. В концовке «Краснодар» был совсем не безнадёжен: Торбинский замыкал дальнюю штангуметров с 3-х, Мамаев бил головой почти с линии вратарской, Жоаозиньо нанёс отличный дальний удар... Арапов справился со всем, а Вандерсон на 88-й минуте почти с 11-метровой отметке покатил мяч точно в руки вратарю-магниту (вратарю-магниту, а не «Магнита», Синицын-то лишь смотрел на потуги партнёров).
Классно, но не совсем
Фирменная комбинация с пасом в одно касание на забегающего партнёра не проходила у «Краснодара» аж до добавленного времени, когда гости наконец нашли брешь в опорной зоне «Урала»: там открылся Газинский, а под его пас – Классон. Этот мяч позволил «Краснодару» сохранить 4-е место в таблице, но учитывая предстоящий матч в Петербурге , шансы удержать позицию до конца чемпионата у «быков» не так уж и велики.
"Урал": Арапов, Данцев, Балажиц, Табидзе (Новиков, 37), Кулаков, Емельянов, Павленко (Фидлер, 58), Димитров, Бикфалви, Манучарян (Лунгу, 68), Ильин.
"Краснодар": Синицын, Торбинский, Налдо, Гранквист, Калешин (Рамирес, 76), Газинский, Каборе, Жигулёв (Мамаев, 46), Перейра (Жоаозиньо, 61), Классон, Вандерсон.
Предупреждения: Перейра, 50, Налдо, 64, Гранквист, 90+4.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Если не забиваешь со Смоловым, то как без него?
Несмотря на травму, лучший бомбардир российского чемпионата регулярно забивал по весне, но в последних двух матчах он промолчал, как и команда в целом. Предпосылок к улучшению ситуации перед екатеринбургским матчем видно не было: Смолов дисквалифицирован, Ари в «Локомотиве», а командные взаимодействия в последнее время совершенно не получаются. Ещё и активный левый латераль Рамирес остался вне старта – его место занял Торбинский.
Так кто тут за еврокубки, а кто – за выживание?
«Урал» недавно был самой успешной командой весны, но в последнее время болельщиков расстраивает, проиграно уже 5 матчей подряд. Главное разочарование –финал Кубка, где команда 75 минут вообще не играла. После этого екатеринбуржцы, проведя хороший 1-й тайм с «Крыльями», безвольно отдали им победу во 2-м. В итоге разрыв между командой Тарханова и Иванова и зоной «стыков» сократился до 3-х очков.
Но по игре разница между амбициями команды была совершенно незаметна. «Урал» начал намного активнее и в 1-й половине тайма вообще не давал «Краснодару» атаковать позиционно. Когда начал позволять, в плане остроты у ворот Арапова глобально ничего не изменилось. Да, великолепный момент после углового имел Вандерсон, но с игры «быки» запомнились лишь дальними ударами. Правда, любопытно было посмотреть на Жигулёва – воспитанник «Краснодара» стремился играть только вперёд, из-за чего порой браковал. Не сказать, что Илья смотрелся хуже партнёров, но уже в перерыве был заменён на Мамаева.
Дождаться перерыва, а потом играть
Примерно по такой схеме действует «Краснодар» Шалимова: в чемпионате команда в последний раз выигрывала 1-й тайм 23 октября! В гостях – вообще ни разу. Но то в чемпионате, а в кубковой встрече с «Уралом» «быки» вели 3:0, на перерыв ушли при счёте 3:1. Вы вряд ли забыли камбэк «шмелей», 2 незабитых пенальти Смолова и победу в серии 11-метровых...
Но сегодня «Урал» не загнал себя в необходимость отыгрываться: в конце 1-го тайма хозяева наконец смогли воспользоваться дырой в обороне «Краснодара» благодаря смелому пасу Димитрова на Емельянова. Роману прострел не удался, но Синицын с Налдо, находясь в метре друг от друга, не разобрались, кто играет этот мяч. Гранквист мог сколь угодно ругаться на обоих, однако «Краснодар» уже влип в тяжелейшую ситуацию. Команде, которая словно разучилась забивать, теперь нужно было сделать это дважды.
Не как в тот раз
Просветы в игре «Краснодара» наступали реже, чем на уральском небе сегодня. Погода менялась постоянно: то начинался дождь, то выглядывало солнце, а у гостей по-прежнему не было моментов. «Урал» этой весной отлично удерживает счёт дома, но в прошлом туре сыграл как-то странно: команда Тарханова против «Крыльев» продолжала играть «первым номером», получала забросы за спину, выходы 1 на 1 и голы.
На этот раз «Урал» действовал ближе к привычным образцам: отошёл за линию мяча, оборонялся более-менее всей командой. Как итог – ни одного момента у ворот Арапова до 67-й минуты. В том эпизоде Классон в падении бил с линии штрафной, но и тут «Краснодар» помог удачный рикошет, изначальная комбинация всё же не прошла. «Урал» вскоре ответил стандартом, который вполне мог закончить для гостей всё.
Арап Григория Великого
Дмитрий Арапов навсегда запомнится нам по играм с «Тереком», но сегодня запасной вратарь «Урала» показал, что вообще-то не просто так получает нехилые деньги за работу вратарём. В концовке «Краснодар» был совсем не безнадёжен: Торбинский замыкал дальнюю штангуметров с 3-х, Мамаев бил головой почти с линии вратарской, Жоаозиньо нанёс отличный дальний удар... Арапов справился со всем, а Вандерсон на 88-й минуте почти с 11-метровой отметке покатил мяч точно в руки вратарю-магниту (вратарю-магниту, а не «Магнита», Синицын-то лишь смотрел на потуги партнёров).
Классно, но не совсем
Фирменная комбинация с пасом в одно касание на забегающего партнёра не проходила у «Краснодара» аж до добавленного времени, когда гости наконец нашли брешь в опорной зоне «Урала»: там открылся Газинский, а под его пас – Классон. Этот мяч позволил «Краснодару» сохранить 4-е место в таблице, но учитывая предстоящий матч в Петербурге , шансы удержать позицию до конца чемпионата у «быков» не так уж и велики.
Чемпионат России
28 тур
"Урал" - "Краснодар" 1:1
Голы: Налдо, 42 (автогол) - Классон, 90+2.
28 тур
"Урал" - "Краснодар" 1:1
Голы: Налдо, 42 (автогол) - Классон, 90+2.
"Урал": Арапов, Данцев, Балажиц, Табидзе (Новиков, 37), Кулаков, Емельянов, Павленко (Фидлер, 58), Димитров, Бикфалви, Манучарян (Лунгу, 68), Ильин.
"Краснодар": Синицын, Торбинский, Налдо, Гранквист, Калешин (Рамирес, 76), Газинский, Каборе, Жигулёв (Мамаев, 46), Перейра (Жоаозиньо, 61), Классон, Вандерсон.
Предупреждения: Перейра, 50, Налдо, 64, Гранквист, 90+4.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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