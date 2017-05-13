Европа всё дальше. Выбив «Краснодар» из Кубка, «Урал» отобрал очки и в чемпионате

Чемпионат России



28 тур



"Урал" - "Краснодар" 1:1



Голы: Налдо, 42 (автогол) - Классон, 90+2.

Не забив в ворота «Анжи» и «Оренбурга», «Краснодар» попал под серьёзную угрозу финиша ниже еврокубковой зоны. «Ростов» и «Терек» находились всего в 3-х очках, а после ничьей в Екатеринбурге имеют возможность подобраться вплотную.Несмотря на травму, лучший бомбардир российского чемпионата регулярно забивал по весне, но в последних двух матчах он промолчал, как и команда в целом. Предпосылок к улучшению ситуации перед екатеринбургским матчем видно не было: Смолов дисквалифицирован, Ари в «Локомотиве», а командные взаимодействия в последнее время совершенно не получаются. Ещё и активный левый латераль Рамирес остался вне старта – его место занял Торбинский.«Урал» недавно был самой успешной командой весны, но в последнее время болельщиков расстраивает, проиграно уже 5 матчей подряд. Главное разочарование –финал Кубка, где команда 75 минут вообще не играла. После этого екатеринбуржцы, проведя хороший 1-й тайм с «Крыльями», безвольно отдали им победу во 2-м. В итоге разрыв между командой Тарханова и Иванова и зоной «стыков» сократился до 3-х очков.Но по игре разница между амбициями команды была совершенно незаметна. «Урал» начал намного активнее и в 1-й половине тайма вообще не давал «Краснодару» атаковать позиционно. Когда начал позволять, в плане остроты у ворот Арапова глобально ничего не изменилось. Да, великолепный момент после углового имел Вандерсон, но с игры «быки» запомнились лишь дальними ударами. Правда, любопытно было посмотреть на Жигулёва – воспитанник «Краснодара» стремился играть только вперёд, из-за чего порой браковал. Не сказать, что Илья смотрелся хуже партнёров, но уже в перерыве был заменён на Мамаева.Примерно по такой схеме действует «Краснодар» Шалимова: в чемпионате команда в последний раз выигрывала 1-й тайм 23 октября! В гостях – вообще ни разу. Но то в чемпионате, а в кубковой встрече с «Уралом» «быки» вели 3:0, на перерыв ушли при счёте 3:1. Вы вряд ли забыли камбэк «шмелей», 2 незабитых пенальти Смолова и победу в серии 11-метровых...Но сегодня «Урал» не загнал себя в необходимость отыгрываться: в конце 1-го тайма хозяева наконец смогли воспользоваться дырой в обороне «Краснодара» благодаря смелому пасу Димитрова на Емельянова. Роману прострел не удался, но Синицын с Налдо, находясь в метре друг от друга, не разобрались, кто играет этот мяч. Гранквист мог сколь угодно ругаться на обоих, однако «Краснодар» уже влип в тяжелейшую ситуацию. Команде, которая словно разучилась забивать, теперь нужно было сделать это дважды.Просветы в игре «Краснодара» наступали реже, чем на уральском небе сегодня. Погода менялась постоянно: то начинался дождь, то выглядывало солнце, а у гостей по-прежнему не было моментов. «Урал» этой весной отлично удерживает счёт дома, но в прошлом туре сыграл как-то странно: команда Тарханова против «Крыльев» продолжала играть «первым номером», получала забросы за спину, выходы 1 на 1 и голы.На этот раз «Урал» действовал ближе к привычным образцам: отошёл за линию мяча, оборонялся более-менее всей командой. Как итог – ни одного момента у ворот Арапова до 67-й минуты. В том эпизоде Классон в падении бил с линии штрафной, но и тут «Краснодар» помог удачный рикошет, изначальная комбинация всё же не прошла. «Урал» вскоре ответил стандартом, который вполне мог закончить для гостей всё.Дмитрий Арапов навсегда запомнится нам по играм с «Тереком», но сегодня запасной вратарь «Урала» показал, что вообще-то не просто так получает нехилые деньги за работу вратарём. В концовке «Краснодар» был совсем не безнадёжен: Торбинский замыкал дальнюю штангуметров с 3-х, Мамаев бил головой почти с линии вратарской, Жоаозиньо нанёс отличный дальний удар... Арапов справился со всем, а Вандерсон на 88-й минуте почти с 11-метровой отметке покатил мяч точно в руки вратарю-магниту (вратарю-магниту, а не «Магнита», Синицын-то лишь смотрел на потуги партнёров).Фирменная комбинация с пасом в одно касание на забегающего партнёра не проходила у «Краснодара» аж до добавленного времени, когда гости наконец нашли брешь в опорной зоне «Урала»: там открылся Газинский, а под его пас – Классон. Этот мяч позволил «Краснодару» сохранить 4-е место в таблице, но учитывая предстоящий матч в Петербурге , шансы удержать позицию до конца чемпионата у «быков» не так уж и велики.: Арапов, Данцев, Балажиц, Табидзе (Новиков, 37), Кулаков, Емельянов, Павленко (Фидлер, 58), Димитров, Бикфалви, Манучарян (Лунгу, 68), Ильин.: Синицын, Торбинский, Налдо, Гранквист, Калешин (Рамирес, 76), Газинский, Каборе, Жигулёв (Мамаев, 46), Перейра (Жоаозиньо, 61), Классон, Вандерсон.: Перейра, 50, Налдо, 64, Гранквист, 90+4.