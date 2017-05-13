Игорь Шалимов: "Урал" был более злым и сконцентрированным

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов дал оценку игре 28-го тура премьер-лиги против "Урала" (1:1).



"Результатом я доволен, учитывая то, что мы забили в самом конце матча. Второй тайм тоже понравился, но было много простых ошибок, а соперник был злее и более сконцентрирован.



Смолов? Я не буду говорить о тех, кого не было на поле. У Смолова четыре карточки и дисквалификация", – сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол".