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Игорь Шалимов: "Урал" был более злым и сконцентрированным

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов дал оценку игре 28-го тура премьер-лиги против "Урала" (1:1).

"Результатом я доволен, учитывая то, что мы забили в самом конце матча. Второй тайм тоже понравился, но было много простых ошибок, а соперник был злее и более сконцентрирован.

Смолов? Я не буду говорить о тех, кого не было на поле. У Смолова четыре карточки и дисквалификация", – сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Шалимов Краснодар
Сегодня, 14:29
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