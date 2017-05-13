Массимо Каррера: в игре с "Амкаром" мы должны доказать, что заслужили чемпионство

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался относительно матча 28-го тура премьер-лиги с "Амкаром".



"Приятно испытывать положительные эмоции. На этой неделе мы как обычно тренировались. В этом матче мы должны доказать, что заслужили чемпионство.



Считаю, что все заслуживают права играть. Я даю возможность сыграть всем, кто участвовал в это сезоне.



Селихов в стартовом составе? Это решение я принял несколько дней назад", - сказал Каррера в эфире телеканала "Наш футбол".