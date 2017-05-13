"Зенит" гарантированно получит медали чемпионата России после потери очков "Краснодаром"

"Зенит" гарантировал себе медали чемпионата России сезона-2016/17. Это стало известно после ничьей "Краснодара" в матче 28-го тура с "Уралом" (1:1).



"Краснодар", идущий на четвертом месте, отстает от третьей позиции "Зенита" на шесть очков. Также у команды из Санкт-Петербурга большее количество побед, поэтому в случае равенства очков, "Зенит" все равно будет располагаться выше команды Шалимова.