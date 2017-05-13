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"Зенит" гарантированно получит медали чемпионата России после потери очков "Краснодаром"

"Зенит" гарантировал себе медали чемпионата России сезона-2016/17. Это стало известно после ничьей "Краснодара" в матче 28-го тура с "Уралом" (1:1).

"Краснодар", идущий на четвертом месте, отстает от третьей позиции "Зенита" на шесть очков. Также у команды из Санкт-Петербурга большее количество побед, поэтому в случае равенства очков, "Зенит" все равно будет располагаться выше команды Шалимова.
Теги: Зенит
Сегодня, 14:56
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7
(1)
№7 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 15:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Quincy
деревянные)

Да ладно,бронзовыми обойдутся,а так же фотографию будулая на память.
Регистрация: 8.05.2017
№6 Написал: pasha Киров (Сегодня, 15:30) #
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  •  (3)
online

Цитата: suvirinimas
Дзюба получит награду.

Ну, с новоиспеченным Лестером он и этого не получал, да и коллективчик был не айс...


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№5 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 15:15) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: suvirinimas
Ну наконец-то лучший нападающий Зенита и сборной Дзюба получит награду. С таким нападающим в следующем году Зенит выиграет золото и лигу Европы. Слышал что Дзюбой интересуются Челси и Манчестер Юнайтед.
и Спорток
Регистрация: 17.05.2015
№4 Написал: Quincy (Сегодня, 15:10) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
деревянные)
Регистрация: 2.09.2016
№3 Написал: ilovefootball (Сегодня, 15:06) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Зенит наверно очень "обрадовался"! laughing
Регистрация: 18.03.2013
№2 Написал: suvirinimas (Сегодня, 15:03) #
  • -2
  •  (8)

Ну наконец-то лучший нападающий Зенита и сборной Дзюба получит награду. С таким нападающим в следующем году Зенит выиграет золото и лигу Европы. Слышал что Дзюбой интересуются Челси и Манчестер Юнайтед.
Регистрация: 9.02.2014
№1 Написал: guyfox18 Москва (Сегодня, 15:00) #
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  •  (6)

А еще почетную грамоту. И на выбор шоколадку или сосулю)))
Регистрация: 19.10.2011
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