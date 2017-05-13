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Йоан Молло - в стартовом составе "Зенита" на матч против "Крыльев Советов"

"Зенит" назвал стартовый состав на матч 28-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов".




Теги: Зенит
Сегодня, 15:18
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12
(1)
№12 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 15:47) #
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А как все в Зените начиналось.. Хал, Витсель, Гарай и тд. А чем все заканчивается, Дзюба, Цаллагов, Молло..
Регистрация: 2.03.2017
№11 Написал: Quincy (Сегодня, 15:46) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Его же выгнали с красной карточкой в прошлом том самом матче с Тереком...

Ах да,его же изгнали с позором
Регистрация: 2.09.2016
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Quincy
у Шатова опять качели с цыганом?

Его же выгнали с красной карточкой в прошлом том самом матче с Тереком...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№9 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:38) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Quincy,
Шатова удалили в прошлом матче.Удивительно что Кокоша не играет.Плаческу слил чемп и теперь дает отдохнуть своему топ игроку?


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Лучески уйдут,Зенит останется.Надеюсь кибитка цыганская на подходе.
Регистрация: 25.03.2015
№8 Написал: Quincy (Сегодня, 15:35) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
у Шатова опять качели с цыганом?
Регистрация: 2.09.2016
№7 Написал: suvirinimas (Сегодня, 15:30) #
  • -1
  •  (9)

Дзюба наверное большие деньги платит чтобы попасть в основу. В порядочном клубе такую бездарь никто бы и бесплано не взял бы.
Регистрация: 9.02.2014
№6 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 15:27) #
  • -3
  •  (7)

А кули толку????? Третье место - вот удел цыганчат!
Регистрация: 17.06.2016
№5 Написал: vlees...... (Сегодня, 15:24) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
вперед крылья,дави болото
Регистрация: 27.04.2017
№4 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 15:23) #
  • -1
  •  (1)

А состав то где?


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016
№3 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 15:22) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молло в основе, никак цыган прозрел?
Регистрация: 17.05.2015
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:20) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Поздно пить боржоми.
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: Crowley172 (Сегодня, 15:20) #
  • 0
  •  (2)

Ну наконец-то...
Регистрация: 15.10.2016
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