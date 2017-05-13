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Аркадий Дворкович: "Локомотиву" будет оказана полная поддержка в финансовом плане

Вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович заявил, что "Локомотиву" будет оказана полная поддержка в финансовом плане на следующий сезон.

"В следующем сезоне "Локомотиву" предстоит сыграть в Лиге Европы. Я не вмешиваюсь в клубную политику, но со стороны совета директоров будет полная поддержка, чтобы сохранить стабильность в финансовом плане", – цитирует Дворковича ТАСС.
Теги: Локомотив
Сегодня, 15:37
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№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 15:47) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Хорошо. Нужны покупки.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: ilovefootball (Сегодня, 15:45) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Я уже давно на море на машине езжу, чтобы не оказывать спонсорскую помощь Локомотиву. Цены на плацкарт удивляют, не говоря уже про купе.
Регистрация: 18.03.2013
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