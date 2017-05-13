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Молодежная команда "Ростова" проиграла "Рубину"

В матче 28-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Рубин" одержал победу над "Ростовом".

Молодежное первенство. 28 тур

"Ростов" - "Рубин" - 1:3

Голы: Макеев, 45, Кондрюков, 54,

"Ростов": Гошев, Христис, Ковалёв, Тананеев, Нескоромный (Дулаев, 78), Соболь, Забродин, Кондрюков, Захаров (Сухомлинов, 60), Сиденко, Соловьёв

"Рубин": Акмурзин, Доронин, Щербин, Михайлов, Губанов, Лукьянчиков, Бадриев, Макеев, Яковлев, Голдобин, Каменщиков

Предупреждения: Сиденко, 76.
Теги: Ростов Рубин
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