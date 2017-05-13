Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:52
Виталий Мутко: у сборной России интересные футболисты и один из самых перспективных тренеров (4)
Виталий Мутко: у сборной России интересные футболисты и один из самых перспективных тренеров (4)
15:58
Массимилиано Аллегри - об Антони Конте: итальянские тренеры получают подготовку, не имеющую себе равных
Массимилиано Аллегри - об Антони Конте: итальянские тренеры получают подготовку, не имеющую себе равных
11:36
СМИ: игроки "Спартака" сами попросили оставить Карреру главным тренером после ухода Аленичева (13)
СМИ: игроки "Спартака" сами попросили оставить Карреру главным тренером после ухода Аленичева (13)
10:01
Антонио Конте: меня с ног до головы облили шампанским и пивом, мечта о чемпионстве воплотилась в реальность
Антонио Конте: меня с ног до головы облили шампанским и пивом, мечта о чемпионстве воплотилась в реальность
"Зенит" благодаря дублю Артема Дзюбы уверенно обыграл "Крылья Советов"
В матче 28-го тура чемпионата России "Зенит" обыграл "Крылья Советов".
Чемпионат России
28 тур
"Крылья Советов" - "Зенит" 1:3
Гол: Бруно, 56 - Дзюба, 1, 8, Гарсия, 36
"Крылья Советов": Лория, Зотов, Ятченко, Божин, Бато, Зинков (Башкиров, 44), Ткачёв (Зуев, 81), Мияйлович (Надсон, 45), Бруно, Корниленко, Паскуато
"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Кришито, Цаллагов, Жирков (Нету, 80), Гарсия, Жулиано, Данни (Эрнани, 85), Молло (Кокорин, 65),!#23#
Предупреждения: Бато, 42, Божин, 60, Зотов, 83
Чемпионат России
28 тур
"Крылья Советов" - "Зенит" 1:3
Гол: Бруно, 56 - Дзюба, 1, 8, Гарсия, 36
"Крылья Советов": Лория, Зотов, Ятченко, Божин, Бато, Зинков (Башкиров, 44), Ткачёв (Зуев, 81), Мияйлович (Надсон, 45), Бруно, Корниленко, Паскуато
"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Кришито, Цаллагов, Жирков (Нету, 80), Гарсия, Жулиано, Данни (Эрнани, 85), Молло (Кокорин, 65),!#23#
Предупреждения: Бато, 42, Божин, 60, Зотов, 83
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.