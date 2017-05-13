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"Зенит" благодаря дублю Артема Дзюбы уверенно обыграл "Крылья Советов"

В матче 28-го тура чемпионата России "Зенит" обыграл "Крылья Советов".

Чемпионат России

28 тур

"Крылья Советов" - "Зенит" 1:3

Гол: Бруно, 56 - Дзюба, 1, 8, Гарсия, 36

"Крылья Советов": Лория, Зотов, Ятченко, Божин, Бато, Зинков (Башкиров, 44), Ткачёв (Зуев, 81), Мияйлович (Надсон, 45), Бруно, Корниленко, Паскуато

"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Кришито, Цаллагов, Жирков (Нету, 80), Гарсия, Жулиано, Данни (Эрнани, 85), Молло (Кокорин, 65),!#23#

Предупреждения: Бато, 42, Божин, 60, Зотов, 83
Теги: Зенит Крылья Советов
Сегодня, 17:55
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№41 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 19:01) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: tar-tas
Цитата: utekay
наливай, чего уж там...обмоем и золотые и другие


Давай, у тебя там что? У меня "Столичная".

У меня "Пять озер
Регистрация: 17.03.2017
№40 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:00) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
С Победой! Вообщем-то и все....
Регистрация: 15.12.2013
№39 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:45) #
  • 0
  •  (4)

Сейчас смотрю Олимпик (Донецк) - Динамо (Киев).
"Киян" выносят 2-0.
А на стадионе зрителей, как, наверное, у нас на матче "Томь" - "Уфа"! smile
ДА! У "киян" футболки - "вышиванки"! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№38 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 18:44) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: utekay
наливай, чего уж там...обмоем и золотые и другие


Давай, у тебя там что? У меня "Столичная".


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№37 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:42) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
по перекладинам и штангам постучали изрядно...и комментаторы повеселили

Кстати, на радио-Зенит комментаторы покоммуникабельней будут Погорелова. Но не в них же, черт возьми, дело. Как играют, так и комментируют. Слышал, Бердыев с быками договаривается, для меня это удар. Конечно, даже он не панацея, но решил бы много проблем сразу, в отличии от котов в мешке. Успокаивает одно, хуже цыганского бубна не будет. Зенит это Имя, свинья, прозвище по делу, таким просто так не награждают.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№36 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:40) #
  • -12
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: utekay
Привет, Анатолич! Я вообще только на второй тайм успел, потому и плююсь сейчас

Я ехал по радио слушал, плеваться не удобно было, только если когда свинья мимо пробегала, уж тут я не сдерживался. И это у меня единственная приятное действо от "просмотра".
Вообщем, 3 место, большего не заслуживаем, кони хорошо смотрятся, а нам на пользу.

Знаешь у больных шизофренией обычно "белочки" бегают, а у тяжело больных оказывается "свинки", сочувствуем,но это неизлечимо.
Регистрация: 20.03.2014
№35 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:33) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tar-tas
Ты рюмку-то сегодня не отодвигай

laughing наливай, чего уж там...обмоем и золотые и другие


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№34 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 18:31) #
  • 0
  •  (12)

Цитата: utekay
а то


Ты рюмку-то сегодня не отодвигай, все же на медальку медную наиграли.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№33 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 18:30) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Крылышкам надо паковать чемоданы в ФНЛ.Наверное перед матчем Скрипченко водил своих в музей победы над Спартаком?Музей построили,а игры нет.Да вас ушлёпков и не жалко,собрались на одну игру в чемпионате и дальше остались только воспоминания.
Регистрация: 2.04.2012
№32 Написал: нетрал (Сегодня, 18:21) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: AlezzZ
Смеяться вы с ним будете в следующем сезоне!

кто ж знает будет он ещё у нас ...
Регистрация: 26.04.2017
№31 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:19) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Вообщем, 3 место, большего не заслуживаем, кони хорошо смотрятся, а нам на пользу.

согласен....пусть жывотные покажут как надо в ЛЧ играть


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№30 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 18:18) #
  • +4
  •  (6)
online

Зенит с уверенной выездной победой!
Всё правильно ,ЦСКА далеко
отпускать нельзя...а вдруг
Регистрация: 7.05.2010
№29 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:17) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vertel
а зачем тренер выпускает Данни с каждой игрой становится всё непонятнее, сделал дичайший обрез, куча не вынужденных ошибок и неточных пасов. Остаётся только надеяться, что новый тренер(тоже надо надеяться) не будет считать Данни неприкасаемым

уверен, что Данни "непонятнее" становится именно из-за румына


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№28 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:16) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Привет, Анатолич! Я вообще только на второй тайм успел, потому и плююсь сейчас

Я ехал по радио слушал, плеваться не удобно было, только если когда свинья мимо пробегала, уж тут я не сдерживался. И это у меня единственная приятное действо от "просмотра".
Вообщем, 3 место, большего не заслуживаем, кони хорошо смотрятся, а нам на пользу.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№27 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:15) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Ну, значит ничего не потерял

по перекладинам и штангам постучали изрядно...и комментаторы повеселили


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№26 Написал: vertel латвия (Сегодня, 18:14) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Поздно пить "Боржоми", надо было разделывать какой-то там Терек, простоявший весь матч в обороне, один удар в створ и случайный гол, а теперь должно случиться чудо, если ЦСКА потеряет в двух встречах два очка. И не надо обольщаться сегодняшней игрой, победа есть победа, но КС не играли от обороны, не перекрывали все зоны, и то атакующие Зенита во втором тайме, имея столько моментов, не использовали множество моментов, тот же Дзюба, а зачем тренер выпускает Данни с каждой игрой становится всё непонятнее, сделал дичайший обрез, куча не вынужденных ошибок и неточных пасов. Остаётся только надеяться, что новый тренер(тоже надо надеяться) не будет считать Данни неприкасаемым и посадит на скамейку и никакого контракта продлевать нет смысла, если у него заканчивается, спасибо большое ему за всё, но не нужно занимать чужое место.
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:03) #
online
Болеет за:
«Зенит
...ещё "гениальная диагональная от Кокорина на Смольникова и сразу же великолепная передача от Кокорина же назад..." confused кто только и как не фуесосит Коку, только цыган на своей волне...
Чем опять не угодил Кокорин? Интересно, а трое бездарей, вышедшие на одного защитника, получив оригинальный пас от Кокорина(в броске, единственный правильный вариант) и бездарно загубившие 100% момент, угодили?
Регистрация: 13.11.2009
№25 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:13) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Было бы здорово, если в нашем чемпионате появится КЛАССНЫЙ вратарь

а то smirk


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№24 Написал: AlezzZ Курская обл. (Сегодня, 18:13) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
ЗА 2 ИГРЫ ДЗЮБИО ЕЩЁ ПЯТАК НАКОЛОТИТ ...ВОТ СМЕХУ ТО БУДЕТ ДЛЯ СПАРТАЧЕЙ! sweat_smile


Смеяться вы с ним будете в следующем сезоне!
Регистрация: 15.03.2009
№23 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:12) #
  • +5
  •  (9)

Цитата: utekay
Цитата: syamtomov
ХОРОШИЙ КИПЕР!

располагает его уверенность в себе и скромность...надеюсь не испортят парня

Было бы здорово, если в нашем чемпионате появится КЛАССНЫЙ вратарь.
Регистрация: 6.08.2008
№22 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:11) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Цитата: vermis_64
Нет игры. 3 очка есть, а игры нет.

Ну, значит ничего не потерял, обзора будет достаточно.


Не! Было весело.
Регистрация: 23.08.2016
№21 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:10) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Нет игры. 3 очка есть, а игры нет.

Ну, значит ничего не потерял, обзора будет достаточно.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№20 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:10) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
ервый тайм посоны видимо забили на установки румына. как итог 3-0.

smirk не исключено...во втором как цыган не старался, победу всё же удержали

Цитата: Blessing
С победой, ув.Константин, смог посмотреть лишь 15 минут начала, как игра??

Привет, Анатолич! Я вообще только на второй тайм успел, потому и плююсь сейчас confused
Цитата: vermis_64
Румына в отставку!

И пусть канает, редиска! confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№19 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:06) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Цитата: utekay
Цитата: vermis_64
Румына в отставку!

вопреки заменам румына Зенит смог удержать победу

С победой, ув.Константин, смог посмотреть лишь 15 минут начала, как игра??



Нет игры. 3 очка есть, а игры нет.
Регистрация: 23.08.2016
№18 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 18:06) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Toorch
Перлы комментаторов матча: "Мяч попал в угол головы Дзюбы", "Зенит навалил футбола в в штрафной Крыльев "

"Мяч попал на угол головы" - это самоирония Евгения Савина, который был одним из комментаторов сегодня. Он так в молодости в послематчевом интервью сказал.
Регистрация: 21.11.2009
№17 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 18:06) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Где Мак? Эрнани-это что за фрукт..вернее овощ?


--------------------
И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№16 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:06) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
ХОРОШИЙ КИПЕР!

располагает его уверенность в себе и скромность...надеюсь не испортят парня


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:05) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: vermis_64
Румына в отставку!

вопреки заменам румына Зенит смог удержать победу

С победой, ув.Константин, смог посмотреть лишь 15 минут начала, как игра??


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№14 Написал: нетрал (Сегодня, 18:04) #
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: Toorch
№6 Написал: Toorch (Сегодня, 18:00) #-1 (1)


online
Болеет за:
«Спартак»

Перлы комментаторов матча: "Мяч попал в угол головы Дзюбы", "Зенит навалил футбола в в штрафной Крыльев "
НОРМАЛЬНО! ЕЩЁ ВЫНОСИ КРУГЛОГО ...ИЛИ ПЯТНИСТОГО..
Регистрация: 26.04.2017
№13 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:03) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
первый тайм посоны видимо забили на установки румына. как итог 3-0.
а потом все вернулось на места. и как итог дерьмовая игра


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№12 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:03) #
  • +8
  •  (10)

Цитата: utekay
вопреки заменам румына Зенит смог удержать победу

Да там где-то и везение просто помогло ещё Зениту, где-то мастерство Лунёва...
ХОРОШИЙ КИПЕР!
Поздравляю с его приобретением
Регистрация: 6.08.2008
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