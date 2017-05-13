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На разогреве у Шнура: "Зенит" достаточно уверенно берет три очка в Самаре
12 мая 2017 года "Крылья Советов" праздновали свое 75-летие, так что на следующий день поклонники самарской команды ждали подарка в виде победы над "Зенитом. Но питерцам, сражающимся за путевку в Лигу Чемпионов, было не до сантиметнтов, и они оставили хозяевам одну радость - концерт группу группы "Ленинград"
Цели и юбилеи
Поединок в Самаре был из разряда тех самых, когда оба соперника должны побеждать во что бы то ни стало, хотя они и решают абсолютно разные задачи. Вчерашняя виктория ЦСКА не оставляла "Зениту" никакого выбора – потеря очков на "Металлурге" означала практически полное расставание с мечтами о Лиге Чемпионов. Для "Крыльев" же сейчас каждый зачетный балл может оказаться решающим в схватке за выживание.
При этом у подопечных Вадима Скрипченко был сегодня и еще один повод порадовать собственных болельщиков, ведь накануне "КС" праздновали 75-летний юбилей. Это было одной из причин того, что самарская арена заполнилась, как в старые добрые времена. Впрочем, дело, увы, было не только в футболе, ибо после матча должен был начаться праздничный концерт группы "Ленинград", который наверняка привлек часть публики на трибуны.
Возвращение
Конечно же, особое внимание окружало Ибрагима Цаллагова и Йоана Молло, перебравшихся зимой из "Крылышек" в Петербург. Оба вышли в стартовом составе и хорошенько помучили свою бывшую команду.
Блицкриг
Может быть, осознание важности сегодняшней даты привело к тому, что хозяева перегорели, возможно, причиной тому стало что-то другое, но, как бы там ни было, "Крылья Советов" полностью провалили старт поединка, по сути, утратив все шансы на положительный результат еще в первый десятиминутке.
Не успела встреча начаться, а мяч уже побывал в воротах Георгии Лории. Жирков с левого фланга сделал передачу в зону левого инсайда, где Дзюба как-то очень легко выиграл позицию у Божина, остался наедине с голкипером и хладнокровно пробил мимо него.
Вскоре после этого подача углового во владениях "КС" привела к пожару, который чудом не завершился голом Ивановича. Однако, только-только поклонники хозяев перевели дух, как их любимцы допустили еще одну грубейшую ошибку, позволив Жулиано вывести Дзюбу один на один. Еще один четкий удар – и Артем оформляет дубль.
Если за что-то подопечных Скрипченко и стоит похвалить, так это за то, что они не склеили лапки, продолжали сражаться, несмотря на очень тяжелую ситуацию. И забей Бато… Но когда Лунев уже был бессилен, его подстраховал Цаллагов, головой преградивший мячу путь в ворота. Были у хозяев и другие неплохие подходы, которые они, впрочем, до логического завершения так и не довели. Еще в одном эпизоде серьезно попахивало пенальти на Корниленко, но у арбитра было иное мнение.
Ну а на финише тайма положение "Крыльев" стало почти катастрофическим. Самарские футболисты снова не смогли нормально вынести мяч после углового (неудачно сыграл на выходе Лория), Дзюба поставил корпус Бато, попытался пробить через себя, однако вместо этого у него вышла передача на Гарсию, а уж тот с нескольких метров послал мяч в сетку.
Неудавшаяся погоня
На старте второй половины игры хозяева дали понять, что сдаваться они не собираются. Несмотря на жуткие 0:3 на табло, самарские футболисты сразу же бросились вперед и, пользуясь тем, что "Зенит", похоже, немного расслабился, принялись создавать опасные моменты.
Уже на 50-й минуте Корниленко здорово отбросил мяч партнеру метрах в 13-ти от ворот, тот низом выстрелил вроде бы наверняка, но Лунев сумел выбросить ногу и выручить свою команду. Практически сразу после этого Андрею пришлось отражать мощнейший выстрел Паскуато под перекладину.
Гости на эти звоночки особого внимание не обратили, за что были наказаны. Бруно вывели один на один по месту левого инсайда, он свою дуэль бросившемуся навстречу Луневу проиграл, однако мяч отскочил в колено Ивановичу и запрыгнул в сетку.
Ощутив прилив уверенности и получив инъекцию оптимизма от оживших трибун, "Крылышки" активизировались еще больше. И если бы Бруно на 64-й минуте пробил чуть-чуть ниже, огонь интриги мог взметнуться до небес. Но Джанни всего лишь сотряс перекладину…
После этого дважды мог забивать "Зенит". Например, обязаны были проделать сие Данни и Дзюба, однако первый расстрелял штангу, а второй, сыграв на добивании, умудрился из отличной позиции не попасть в ворота и лишил себя хет-трика. Позднее питерцам удался отменный контрвыпад три в одного, Смольников прострелил на дальнюю штангу, Лория, пытавшийся прервать эту передачу, был уже отыгран, но Данни с острого угла в опустевшую "рамку" не попал.
За десять минут до финального свистка Вадим Скрипченко решил бросить в бой Александра Зуева, и эта замена едва не принесла серьезный результат. Экс-спартаковец имел два шанса свести перевес команды Мирчи Луческу к минимуму, и если с первым его выстрелом справился Лунев, то второй отыскал всю тут же перекладину.
Главный подарок – концерт Шнура
Увы, лучшее, что ждало в этот день поклонников "Крылышек" – это выступление "Ленинграда", что выглядело некоторым издевательством, учитывая, с кем именно сегодня сражались самарцы. Хотя нельзя сказать, что "КС" выглядели так уж плохо. Если бы не провал в начале встречи, они, вероятно, смогли бы навязать "Зениту" более серьезную борьбу, и кто знает, чем бы все это закончилось. Но дубль Дзюбы предрешил исход встречи. Поражение "Арсенала" от ЦСКА оставило "Крылья Советов" в зоне стыковых матчей, однако борьба в самом разгаре.
Как, впрочем, и у питерцев, коим успех армейцев как раз таки никакой радости не принес. Подшефным Мирчи Луческу остается выигрывать свои матчи и мечтать об осечке "красно-синих". В Самаре "Зенит" провел, пожалуй, лучший за последнее время поединок, однако к обороне команды остается немало вопросов.
Сергей Янков, Rusfootball.info
Цели и юбилеи
Поединок в Самаре был из разряда тех самых, когда оба соперника должны побеждать во что бы то ни стало, хотя они и решают абсолютно разные задачи. Вчерашняя виктория ЦСКА не оставляла "Зениту" никакого выбора – потеря очков на "Металлурге" означала практически полное расставание с мечтами о Лиге Чемпионов. Для "Крыльев" же сейчас каждый зачетный балл может оказаться решающим в схватке за выживание.
При этом у подопечных Вадима Скрипченко был сегодня и еще один повод порадовать собственных болельщиков, ведь накануне "КС" праздновали 75-летний юбилей. Это было одной из причин того, что самарская арена заполнилась, как в старые добрые времена. Впрочем, дело, увы, было не только в футболе, ибо после матча должен был начаться праздничный концерт группы "Ленинград", который наверняка привлек часть публики на трибуны.
Возвращение
Конечно же, особое внимание окружало Ибрагима Цаллагова и Йоана Молло, перебравшихся зимой из "Крылышек" в Петербург. Оба вышли в стартовом составе и хорошенько помучили свою бывшую команду.
Блицкриг
Может быть, осознание важности сегодняшней даты привело к тому, что хозяева перегорели, возможно, причиной тому стало что-то другое, но, как бы там ни было, "Крылья Советов" полностью провалили старт поединка, по сути, утратив все шансы на положительный результат еще в первый десятиминутке.
Не успела встреча начаться, а мяч уже побывал в воротах Георгии Лории. Жирков с левого фланга сделал передачу в зону левого инсайда, где Дзюба как-то очень легко выиграл позицию у Божина, остался наедине с голкипером и хладнокровно пробил мимо него.
Вскоре после этого подача углового во владениях "КС" привела к пожару, который чудом не завершился голом Ивановича. Однако, только-только поклонники хозяев перевели дух, как их любимцы допустили еще одну грубейшую ошибку, позволив Жулиано вывести Дзюбу один на один. Еще один четкий удар – и Артем оформляет дубль.
Если за что-то подопечных Скрипченко и стоит похвалить, так это за то, что они не склеили лапки, продолжали сражаться, несмотря на очень тяжелую ситуацию. И забей Бато… Но когда Лунев уже был бессилен, его подстраховал Цаллагов, головой преградивший мячу путь в ворота. Были у хозяев и другие неплохие подходы, которые они, впрочем, до логического завершения так и не довели. Еще в одном эпизоде серьезно попахивало пенальти на Корниленко, но у арбитра было иное мнение.
Ну а на финише тайма положение "Крыльев" стало почти катастрофическим. Самарские футболисты снова не смогли нормально вынести мяч после углового (неудачно сыграл на выходе Лория), Дзюба поставил корпус Бато, попытался пробить через себя, однако вместо этого у него вышла передача на Гарсию, а уж тот с нескольких метров послал мяч в сетку.
Неудавшаяся погоня
На старте второй половины игры хозяева дали понять, что сдаваться они не собираются. Несмотря на жуткие 0:3 на табло, самарские футболисты сразу же бросились вперед и, пользуясь тем, что "Зенит", похоже, немного расслабился, принялись создавать опасные моменты.
Уже на 50-й минуте Корниленко здорово отбросил мяч партнеру метрах в 13-ти от ворот, тот низом выстрелил вроде бы наверняка, но Лунев сумел выбросить ногу и выручить свою команду. Практически сразу после этого Андрею пришлось отражать мощнейший выстрел Паскуато под перекладину.
Гости на эти звоночки особого внимание не обратили, за что были наказаны. Бруно вывели один на один по месту левого инсайда, он свою дуэль бросившемуся навстречу Луневу проиграл, однако мяч отскочил в колено Ивановичу и запрыгнул в сетку.
Ощутив прилив уверенности и получив инъекцию оптимизма от оживших трибун, "Крылышки" активизировались еще больше. И если бы Бруно на 64-й минуте пробил чуть-чуть ниже, огонь интриги мог взметнуться до небес. Но Джанни всего лишь сотряс перекладину…
После этого дважды мог забивать "Зенит". Например, обязаны были проделать сие Данни и Дзюба, однако первый расстрелял штангу, а второй, сыграв на добивании, умудрился из отличной позиции не попасть в ворота и лишил себя хет-трика. Позднее питерцам удался отменный контрвыпад три в одного, Смольников прострелил на дальнюю штангу, Лория, пытавшийся прервать эту передачу, был уже отыгран, но Данни с острого угла в опустевшую "рамку" не попал.
За десять минут до финального свистка Вадим Скрипченко решил бросить в бой Александра Зуева, и эта замена едва не принесла серьезный результат. Экс-спартаковец имел два шанса свести перевес команды Мирчи Луческу к минимуму, и если с первым его выстрелом справился Лунев, то второй отыскал всю тут же перекладину.
Главный подарок – концерт Шнура
Увы, лучшее, что ждало в этот день поклонников "Крылышек" – это выступление "Ленинграда", что выглядело некоторым издевательством, учитывая, с кем именно сегодня сражались самарцы. Хотя нельзя сказать, что "КС" выглядели так уж плохо. Если бы не провал в начале встречи, они, вероятно, смогли бы навязать "Зениту" более серьезную борьбу, и кто знает, чем бы все это закончилось. Но дубль Дзюбы предрешил исход встречи. Поражение "Арсенала" от ЦСКА оставило "Крылья Советов" в зоне стыковых матчей, однако борьба в самом разгаре.
Как, впрочем, и у питерцев, коим успех армейцев как раз таки никакой радости не принес. Подшефным Мирчи Луческу остается выигрывать свои матчи и мечтать об осечке "красно-синих". В Самаре "Зенит" провел, пожалуй, лучший за последнее время поединок, однако к обороне команды остается немало вопросов.
Чемпионат России
28 тур
Крылья Советов 1-3 Зенит
Голы: Иванович, 55, свои ворота - Дзюба, 1, 8, Гарсия, 35.
"Крылья Советов": Лория, Зотов, Ятченко, Божин, Бато, Зинков (Надсон, 43), Ткачёв (Зуев, 76), Мияйлович (Башкиров, 43), Бруно, Корниленко, Паскуато.
"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков (Нету, 77), Хави Гарсия, Цаллагов, Жулиано, Данни (Эрнани, 85), Молло (Кокорин, 63), Дзюба.
Предупреждения: Бато 39, Божин, 59.
28 тур
Крылья Советов 1-3 Зенит
Голы: Иванович, 55, свои ворота - Дзюба, 1, 8, Гарсия, 35.
"Крылья Советов": Лория, Зотов, Ятченко, Божин, Бато, Зинков (Надсон, 43), Ткачёв (Зуев, 76), Мияйлович (Башкиров, 43), Бруно, Корниленко, Паскуато.
"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков (Нету, 77), Хави Гарсия, Цаллагов, Жулиано, Данни (Эрнани, 85), Молло (Кокорин, 63), Дзюба.
Предупреждения: Бато 39, Божин, 59.
Сергей Янков, Rusfootball.info
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