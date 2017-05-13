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Валерий Рейнгольд: "Спартак" - большие молодцы, достойно завершают сезон
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги матча 28-го тура Премьер-Лиги между "красно-белыми" и "Амкаром" (1:0).
Комментарии о матче:
Думал, что Спартак будет играть вничью, но мои ожидания не оправдались и я рад за команду «Спартак», которая провела хороший матч и выиграла, несмотря на то, что «Амкар» по ходу встречи имел преимущество. Пермяки больше выглядели сумбурно, а «красно-белые» играли старательно, большие молодцы, достойно завершают отрезок сезона. В эпизоде с забитым мячом была хорошая комбинация, использовали свой шанс и Самедов реализовал момент. В целом, игрой команды я доволен, сыграли профессионально и по-мастерски, не дав повода усомниться, что никто и не собирался проводить договорные игры. «Спартак» всё равно взял 3 очка в той игре, которая уже особо была и не нужна.
Был ли пенальти в 1-м тайме, в эпизоде с Адриано:
Видел я этот момент и никакого там пенальти не было. У нас, что ни момент – так сразу пеальти! Честно сказать, надоело отвечать на подобные вопросы и пускай судьи разбираются, потому что я, в основном, слежу за игрой, а не за тем, попал ли в руку мяч и так далее. Вот вчера матч с ЦСКА был вчера и можно по-разному говорить был там одиннадцатиметровый или нет. По-моему и там пенальти не было, но показал арбитр на точку, ну и ладно. Надоело обсуждать решения судей. В целом, если говорить откровенно, то 90% наших арбитров судить не умеют, поэтому столько разговоров и скандалы такие. Есть и специалисты и эксперты, например, на нашем главном спортивном канале, вот обращайтесь лучше к ним – там всё знают.
О словах Гаджиева после матча, а также о том, влияет ли на игру «Спартака» тот факт, что команда уже оформила чемпионство:
Высказывания Гаджиева складывались на том, что, по его мнению, «Амкар» играл лучше, чем «Спартак». Я повторюсь – они играли не лучше, а сумбурней, а это громадная разница. У пермяков недостаточно мастеровитых ребят и уровень игры команды напрямую от этого зависит. У «красно-белых
напротив, в этом аспекте всё хорошо, хоть и моментов было меньше, но хватило того, что использовали один из этих моментов. Если бы хозяева правда играли лучше, значит надо было забивать и побеждать. Я абсолютно не согласен с Гаджиевым и повторяю ещё раз – игра «Спартака» была выше и классом, и профессиональней и мастеровитей, отсюда и 3 очка на выезде.
О дебюте Селихова и его перспективах в команде:
Я считаю, что позиция вратаря незыблема и если Ребров играет хорошо, то трогать его нельзя и все вратари это понимают. Время Селихова ещё придёт, особенно если будет играть так же, на очень хорошем уровне, как он играл сегодня. Всегда выигрывает тот, кто играет на данный момент лучше и конкуренция ещё никому не мешала. К основному вратарю сейчас претензий нет, хоть и возрастной парень, но отлично выполняет свою работу. А Селихову всего лишь 23 года, пока есть время поучиться у Реброва некоторым вратарским моментам и набраться ещё больше опыта.
Комментарии о матче:
Думал, что Спартак будет играть вничью, но мои ожидания не оправдались и я рад за команду «Спартак», которая провела хороший матч и выиграла, несмотря на то, что «Амкар» по ходу встречи имел преимущество. Пермяки больше выглядели сумбурно, а «красно-белые» играли старательно, большие молодцы, достойно завершают отрезок сезона. В эпизоде с забитым мячом была хорошая комбинация, использовали свой шанс и Самедов реализовал момент. В целом, игрой команды я доволен, сыграли профессионально и по-мастерски, не дав повода усомниться, что никто и не собирался проводить договорные игры. «Спартак» всё равно взял 3 очка в той игре, которая уже особо была и не нужна.
Был ли пенальти в 1-м тайме, в эпизоде с Адриано:
Видел я этот момент и никакого там пенальти не было. У нас, что ни момент – так сразу пеальти! Честно сказать, надоело отвечать на подобные вопросы и пускай судьи разбираются, потому что я, в основном, слежу за игрой, а не за тем, попал ли в руку мяч и так далее. Вот вчера матч с ЦСКА был вчера и можно по-разному говорить был там одиннадцатиметровый или нет. По-моему и там пенальти не было, но показал арбитр на точку, ну и ладно. Надоело обсуждать решения судей. В целом, если говорить откровенно, то 90% наших арбитров судить не умеют, поэтому столько разговоров и скандалы такие. Есть и специалисты и эксперты, например, на нашем главном спортивном канале, вот обращайтесь лучше к ним – там всё знают.
О словах Гаджиева после матча, а также о том, влияет ли на игру «Спартака» тот факт, что команда уже оформила чемпионство:
Высказывания Гаджиева складывались на том, что, по его мнению, «Амкар» играл лучше, чем «Спартак». Я повторюсь – они играли не лучше, а сумбурней, а это громадная разница. У пермяков недостаточно мастеровитых ребят и уровень игры команды напрямую от этого зависит. У «красно-белых
напротив, в этом аспекте всё хорошо, хоть и моментов было меньше, но хватило того, что использовали один из этих моментов. Если бы хозяева правда играли лучше, значит надо было забивать и побеждать. Я абсолютно не согласен с Гаджиевым и повторяю ещё раз – игра «Спартака» была выше и классом, и профессиональней и мастеровитей, отсюда и 3 очка на выезде.
О дебюте Селихова и его перспективах в команде:
Я считаю, что позиция вратаря незыблема и если Ребров играет хорошо, то трогать его нельзя и все вратари это понимают. Время Селихова ещё придёт, особенно если будет играть так же, на очень хорошем уровне, как он играл сегодня. Всегда выигрывает тот, кто играет на данный момент лучше и конкуренция ещё никому не мешала. К основному вратарю сейчас претензий нет, хоть и возрастной парень, но отлично выполняет свою работу. А Селихову всего лишь 23 года, пока есть время поучиться у Реброва некоторым вратарским моментам и набраться ещё больше опыта.
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