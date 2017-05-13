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"Локо" - "Оренбург": Лоськов выйдет на поле с первых минут
Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч 28-го тура РФПЛ с "Оренбургом".
"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Михалик, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Лоськов, Майкон, Ари.
Запасные: Коченков, Лобанцев, Янбаев, В. Денисов, Ротенберг, Маргасов, Ндинга, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Галаджан.
"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Михалик, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Лоськов, Майкон, Ари.
Запасные: Коченков, Лобанцев, Янбаев, В. Денисов, Ротенберг, Маргасов, Ндинга, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Галаджан.
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