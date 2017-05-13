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Клод Пюэль: я доволен работой игроков
Главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль прокомментировал победу своей команды в матче против "Мидлсбро" (2:1) в тридцать седьмом туре АПЛ.
"В конце игры было немного сложно. Соперник перешел на длинные передачи. Но нам важно было получить хороший результат. Мы сделали семь изменений в составе. Это важно, чтобы многие игроки показали свой характер. Я доволен работой игроков", - передает его слова ВВС.
"В конце игры было немного сложно. Соперник перешел на длинные передачи. Но нам важно было получить хороший результат. Мы сделали семь изменений в составе. Это важно, чтобы многие игроки показали свой характер. Я доволен работой игроков", - передает его слова ВВС.
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