Клод Пюэль: я доволен работой игроков

Главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль прокомментировал победу своей команды в матче против "Мидлсбро" (2:1) в тридцать седьмом туре АПЛ.



"В конце игры было немного сложно. Соперник перешел на длинные передачи. Но нам важно было получить хороший результат. Мы сделали семь изменений в составе. Это важно, чтобы многие игроки показали свой характер. Я доволен работой игроков", - передает его слова ВВС.