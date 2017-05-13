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Юрий Белоус: шансы ЦСКА в борьбе за второе место выше, чем у "Зенита"

Бывший генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус прокомментировал борьбу за второе место в чемпионате России.

"Шансы ЦСКА в борьбе за второе место выше, чем у "Зенита". Потому что игроки команды очень мотивированы снова играть в Лиге чемпионов. И к тому же армейцы умеют очень уверенно проводить заключительные матчи розыгрыша чемпионата России и набирать необходимые для решения задачи очки.

Мы это видели в предыдущих сезонах. Поэтому я думаю, что армейцы уже не упустят второе место и путевку в Лигу чемпионов. Хотя, конечно, все может быть", - цитирует Белоусова "Р-Спорт".
Теги: Белоус ЦСКА Зенит
Сегодня, 20:15
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№5 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 21:18) #
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Болеет за:
ЦСКА
Белоус это который ФК Москва про...рал?
Шансы у команд одинаковые, кто-то их использует, а кто-то нет.
Регистрация: 10.10.2006
№4 Написал: Quincy (Сегодня, 21:03) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
У Рубина стало что то получаться,а в Анжи Григорян с амбициями,к тому же деньги нужны и очки,вполне может прибить осликов,так что пока ничего не ясно
Регистрация: 2.09.2016
№3 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 20:59) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Мы все просрали ла ла ла ла ла ла......
Регистрация: 17.05.2015
№2 Написал: interested (Сегодня, 20:32) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Шансы ЦСКА в борьбе за второе место выше, чем у "Зенита
Не сыпь мне соль на рану. angry
Регистрация: 18.10.2013
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 20:30) #
  • 0
  •  (4)
online

вполне! ни рубину ни онджи уже ни хрена не нужно!..
Регистрация: 26.04.2017
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