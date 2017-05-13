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Юрий Белоус: шансы ЦСКА в борьбе за второе место выше, чем у "Зенита"
Бывший генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус прокомментировал борьбу за второе место в чемпионате России.
"Шансы ЦСКА в борьбе за второе место выше, чем у "Зенита". Потому что игроки команды очень мотивированы снова играть в Лиге чемпионов. И к тому же армейцы умеют очень уверенно проводить заключительные матчи розыгрыша чемпионата России и набирать необходимые для решения задачи очки.
Мы это видели в предыдущих сезонах. Поэтому я думаю, что армейцы уже не упустят второе место и путевку в Лигу чемпионов. Хотя, конечно, все может быть", - цитирует Белоусова "Р-Спорт".
"Шансы ЦСКА в борьбе за второе место выше, чем у "Зенита". Потому что игроки команды очень мотивированы снова играть в Лиге чемпионов. И к тому же армейцы умеют очень уверенно проводить заключительные матчи розыгрыша чемпионата России и набирать необходимые для решения задачи очки.
Мы это видели в предыдущих сезонах. Поэтому я думаю, что армейцы уже не упустят второе место и путевку в Лигу чемпионов. Хотя, конечно, все может быть", - цитирует Белоусова "Р-Спорт".
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