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Тимур Жамалетдинов: думаю, справился со своей задачей в матче ЦСКА с "Арсеналом"
Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов поделился мыслями о победе над тульским "Арсеналом" (3:0) в матче 28-го тура РФПЛ.
"Считаю, что очень хорошо провели игру. Полностью владели преимуществом как в первом тайме, так и во втором. Старались играть на половине поля соперника, забили три безответных гола. Ещё перед игрой Виктор Михайлович говорил, что надо забить как можно быстрее. Команды, которые играют в пять защитников, больше стараются удержать ничейный счёт и играть на контратаках.
Перед моим выходом на замену тренер просил играть впереди, по последним защитникам, помогать в обороне и играть в паре с Витиньо, взаимодействовать с ним. Если будут моменты, то бить по воротам. В принципе, думаю, со своей задачей справился", — цитирует Жамалетдинова пресс-служба ЦСКА.
"Считаю, что очень хорошо провели игру. Полностью владели преимуществом как в первом тайме, так и во втором. Старались играть на половине поля соперника, забили три безответных гола. Ещё перед игрой Виктор Михайлович говорил, что надо забить как можно быстрее. Команды, которые играют в пять защитников, больше стараются удержать ничейный счёт и играть на контратаках.
Перед моим выходом на замену тренер просил играть впереди, по последним защитникам, помогать в обороне и играть в паре с Витиньо, взаимодействовать с ним. Если будут моменты, то бить по воротам. В принципе, думаю, со своей задачей справился", — цитирует Жамалетдинова пресс-служба ЦСКА.
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