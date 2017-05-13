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Артём Дзюба: наконец-то хорошая погода и гладкое поле (видео)
Автор дубля в ворота "Крыльев Советов", нападающий "Зенита" Артём Дзюба поделился впечатлениями от победы в Самаре (3:1), остался доволен полем и погодой, а на вопросы о болельщиках "Спартака" отвечать отказался, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
- Некоторые уже начали считать что вы можете догнать в списке бомбардиров Федора Смолова...
- Вы знаете, сложно забить пять мячей в матче премьер-лиги. К сожалению во втором тайме мы сбавили обороты, и поэтому пришлось уже попотеть Андрею Луневу. Главное, что сегодня мы взяли три очка. Плюс сегодня впервые за долгое время играем при хорошей погоде. Поле было такое… практически гладкое.
- Почему сбавили обороты?
- Сложно сказать. Может быть психология? После 3:0 выходишь на второй тайм, вместо того чтобы попытаться увеличить преимуещство… Не знаю, может быть наша беда в том что мы, получив преимущество начали несколько медленно играть. Думаю что тренер это разберёт.
Но в любом случае первый тайм был показателен. Было много моментов, и Лория их выручал. Жалко, конечно. Но всё равно 3:1 – победа есть победа.
- Быстрый мяч это была наигранная комбинация?
- Мы всегда стараемся быстро забить. Пытаемся открываться на скорости – другое дело проходит это или нет. Сегодня благодаря партнерам я смог забить голы.
Чем больше на меня играют, тем мне лучше и комфортнее действовать.
- Вы обогнали Егора Титова, у вас сейчас 120 мячей..
- Да. Есть (улыбается). Таких великих, легендарных людей очень приятно обгонять.
- Болельщики "Спартака"...
- Ой, б.. (уходит).
- Некоторые уже начали считать что вы можете догнать в списке бомбардиров Федора Смолова...
- Вы знаете, сложно забить пять мячей в матче премьер-лиги. К сожалению во втором тайме мы сбавили обороты, и поэтому пришлось уже попотеть Андрею Луневу. Главное, что сегодня мы взяли три очка. Плюс сегодня впервые за долгое время играем при хорошей погоде. Поле было такое… практически гладкое.
- Почему сбавили обороты?
- Сложно сказать. Может быть психология? После 3:0 выходишь на второй тайм, вместо того чтобы попытаться увеличить преимуещство… Не знаю, может быть наша беда в том что мы, получив преимущество начали несколько медленно играть. Думаю что тренер это разберёт.
Но в любом случае первый тайм был показателен. Было много моментов, и Лория их выручал. Жалко, конечно. Но всё равно 3:1 – победа есть победа.
- Быстрый мяч это была наигранная комбинация?
- Мы всегда стараемся быстро забить. Пытаемся открываться на скорости – другое дело проходит это или нет. Сегодня благодаря партнерам я смог забить голы.
Чем больше на меня играют, тем мне лучше и комфортнее действовать.
- Вы обогнали Егора Титова, у вас сейчас 120 мячей..
- Да. Есть (улыбается). Таких великих, легендарных людей очень приятно обгонять.
- Болельщики "Спартака"...
- Ой, б.. (уходит).
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