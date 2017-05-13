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Артём Дзюба: наконец-то хорошая погода и гладкое поле (видео)

Автор дубля в ворота "Крыльев Советов", нападающий "Зенита" Артём Дзюба поделился впечатлениями от победы в Самаре (3:1), остался доволен полем и погодой, а на вопросы о болельщиках "Спартака" отвечать отказался, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.



- Некоторые уже начали считать что вы можете догнать в списке бомбардиров Федора Смолова...

- Вы знаете, сложно забить пять мячей в матче премьер-лиги. К сожалению во втором тайме мы сбавили обороты, и поэтому пришлось уже попотеть Андрею Луневу. Главное, что сегодня мы взяли три очка. Плюс сегодня впервые за долгое время играем при хорошей погоде. Поле было такое… практически гладкое.

- Почему сбавили обороты?

- Сложно сказать. Может быть психология? После 3:0 выходишь на второй тайм, вместо того чтобы попытаться увеличить преимуещство… Не знаю, может быть наша беда в том что мы, получив преимущество начали несколько медленно играть. Думаю что тренер это разберёт.

Но в любом случае первый тайм был показателен. Было много моментов, и Лория их выручал. Жалко, конечно. Но всё равно 3:1 – победа есть победа.

- Быстрый мяч это была наигранная комбинация?

- Мы всегда стараемся быстро забить. Пытаемся открываться на скорости – другое дело проходит это или нет. Сегодня благодаря партнерам я смог забить голы.

Чем больше на меня играют, тем мне лучше и комфортнее действовать.

- Вы обогнали Егора Титова, у вас сейчас 120 мячей..

- Да. Есть (улыбается). Таких великих, легендарных людей очень приятно обгонять.

- Болельщики "Спартака"...

- Ой, б.. (уходит).
Теги: Дзюба Зенит Крылья Советов Rвидео
Сегодня, 20:32
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16
(3)
№16 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:33) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Насколько я понял, болелы Спартака перекрестились, когда Полено ушёл в Зенит "за титулами".

За титулами помнится Глушаков уходил, а Дзюба уходил из клуба, который его забраковал как футболиста. Результат мы видим - "полено" забил больше двух спартаковских форвардов вместе взятых sweat_smile


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№15 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:24) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: Blessing
Пусть кричат уродина
А она мне нравится,
Хоть и не красавица!!!

laughing joy
А что, кто-нибудь забирает у "Зенита" эту "деревянную красавицу"??? flushed
Насколько я понял, болелы Спартака перекрестились, когда Полено ушёл в Зенит "за титулами".
Регистрация: 6.08.2008
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:21) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pivo69
Цитата: Blessing
Мастер!!!


Один из плюсов мой-действительно,
Артём мастер-Но деревянный...

Каждому своё, кому-то примат с хвостом , и обезьяньей рожей, кому-то хоть хреновенький. да свой.
Пусть кричат уродина
А она мне нравится,
Хоть и не красавица!!!
Зато Родина!!!!
Забыли уже это понятие, свинота поганая, ради своих меркантильных интересов хоть сатанинское отродье подпишите, и будите ему преклоняться, ссылаясь на толерантность и спортивные принципы. Не вижу предмета гордости, кроме опущения личных патриотических принципов.
О нравственности не говорю, вы таких слов не знаете, отребье, НО:
....где Черенков, и где зелуиш, в одном списке, в одном ряду, одна любовь на всех.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№13 Написал: Quincy (Сегодня, 21:09) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Болельщики "Спартака"...

- Ой, б.. (уходит).

бздит joy
Регистрация: 2.09.2016
№12 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:09) #
  • +5
  •  (7)

За каким хреном Титова приплели? Почему не Семшова (116) или Сычева (118)? Лишь бы срач замутить? ))
Регистрация: 6.10.2009
№11 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 21:07) #
  • +5
  •  (5)
online

Выдающийся форвард и человечище
Регистрация: 21.12.2016
№10 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 21:06) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: Blessing
Мастер!!!


Один из плюсов мой-действительно,
Артём мастер-Но деревянный...
Регистрация: 7.05.2010
№9 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:03) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: prime
Титов полузащитник
дзюба нападающий
гордится нечем
голы Титова во много крат весомее

Ты С КЕМ ЛУЧШЕГО нападающего России сравниваешь??? flushed
С "каким-то там" Титовым???
Его нужно сравнивать с Рибери и Криштиану Роналду!
И не факт, что два этих зазвездившихся иностранца лучше Дзюбы! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№8 Написал: VitO1954 (Сегодня, 21:01) #
  • +2
  •  (4)

Играчишка опять рот открыл я думал он вообще в этом году будет молчать[quote][/quote]
Регистрация: 8.04.2017
№7 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 21:00) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Стержневой игрок Зенита. Повезло им.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№6 Написал: prime Пенза (Сегодня, 20:59) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Титов полузащитник
дзюба нападающий
гордится нечем
голы Титова во много крат весомее
Регистрация: 2.08.2009
№5 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:55) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: Blessing
Мастер!!!

А кто спорит??? flushed
Ещё на пять лет пусть с ним "Зенит" контракт заключает!
А что потом???
Потом - "Челси" или, как запасной вариант - лондонский "Арсенал" или "Бавария"! laughing joy
Регистрация: 6.08.2008
№4 Написал: prime Пенза (Сегодня, 20:54) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
там в конце его с чемпионством Спартака поздравили?
Регистрация: 2.08.2009
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:53) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Мастер!!!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:35) #
  • +3
  •  (7)

АРТЁМ ДЗЮБА: НАКОНЕЦ-ТО ХОРОШАЯ ПОГОДА И ГЛАДКОЕ ПОЛЕ

и играли против "Крыльев", а не против московского "Спартака". smile
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:33) #
  • +2
  •  (6)
online

Оп давай давай


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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