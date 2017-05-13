Ибрагим Цаллагов: впервые переодевался в гостевой раздевалке на "Металлурге" (видео)

Бывший футболист "Крыльев Советов" Ибрагим Цаллагов, ныне выступающий за "Зенит", поделился впечатлениями от победы на стадионе, который был для него домашним на протяжении 7 лет.







- Первый раз был на этом стадионе в гостевой раздевалке.



- Самарские болельщики не знали, радоваться за вас лично или огорчаться от того, что Вы в "Зените", когда Вы сделали сэйв.



- Я их понимаю. Вообще, очень благодарен самарским болельщикам. Спасибо им большое.



Эмоции, конечно, непонятные для меня. Мне было нелегко. Во втором тайме "Крылья" организовали серьёзный прессинг, имели много моментов. Хорошо, что для нас всё так закончилось", — приводит слова Цаллагова корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

