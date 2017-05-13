Йоан Молло: сегодня много эмоушонз, счастлив вернуться в Самару (видео)

Бывший футболист "Крыльев" Йоан Молло, перешедший зимой в "Зенит", после победы петербуржцев в Самаре традиционно пообщался с журналистами на русском языке, который с каждым днём становится всё лучше, передаёт корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.







- Сегодня ты вернулся в Самару, какие эмоции?



- Много эмоушонз сегодня, очень счастлив вернуться. Я знаю фанатов. Мне нравится игра "Крыльев", играли очень хорошо во 2-м тайме. Я не говорю я счастлив, но... да!



- Быстрый гол был наигранной комбинацией или импровизацией?



- Мы много моментов, много прессовать, много агрессив... Забили очень быстро, потом подсели, психолоджис... "Крылья" забить и потом играли очень хорошо.



- Хотел забить сегодня бывшей команде?



- Нет, нет, 5 месяцев и я вернулся, я начинаю, я счастлив играть в футбол, если я забить "Крылья". Но я не счастлив, потому что... да, я знаю, это футболь, но я каждый момент очень старался за "Крылья".



- Ты остаёшься в "Зените"?



- Я не знаю, надо у агента спрашивать.



- "Зенит" сейчас на 3-м месте...



- Мы хочем на втором, потому что это "Зенит", и "Зенит" нужно победить.



- Если команда останется на 3-м, это будет большим разочарованием?



- Ноу, я говорю тебе, я счастлив играть в футбол, я начинаю, и посмотрим.