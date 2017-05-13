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РФПЛ вручила тренеру "Локомотива" Семину почетную грамоту за вклад в развитие футбола

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) наградила главного тренера московского "Локомотива" Юрия Семина, который в четверг отпраздновал 70-летие, почетной грамотой за вклад в развитие футбола, передает ТАСС.

В четверг, 11 мая, Семину исполнилось 70 лет. Вручение грамоты тренеру состоялось на стадионе "Локомотив" в Москве перед матчем 28-го тура чемпионата России с "Оренбургом". Награду известный специалист получил из рук исполнительного директора РФПЛ Сергея Чебана.
Теги: Локомотив Семин
Сегодня, 21:20
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