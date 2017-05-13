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"Локомотив" одержал победу над "Оренбургом"
Матч чемпионата России 28 тура закончился победой "Локомотива" над "Оренбургом".
"Локомотив" - "Оренбург" (4:0)
Голы:Ари, 38, 51, Михалик, 73, Фернандеш, 86
"Локомотив": Гилерме, Игнатьев (Ротенберг, 85), Пейчинович, Кверквелия, Михалик, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Лоськов (Алексей Миранчук, 13), Майкон, Ари (Антон Миранчук, 76)
"Оренбург": Руденко, Сиваков, Андреев, Полуяхтов, Малых, Драгун, Афонин (Воробьев, 61), Георгиев, Парняков (Ефремов, 82), Дюриш (Коронов, 74), Лобжанидзе
Предупреждения: Георгиев, 14, Тарасов, 35
"Локомотив" - "Оренбург" (4:0)
Голы:Ари, 38, 51, Михалик, 73, Фернандеш, 86
"Локомотив": Гилерме, Игнатьев (Ротенберг, 85), Пейчинович, Кверквелия, Михалик, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Лоськов (Алексей Миранчук, 13), Майкон, Ари (Антон Миранчук, 76)
"Оренбург": Руденко, Сиваков, Андреев, Полуяхтов, Малых, Драгун, Афонин (Воробьев, 61), Георгиев, Парняков (Ефремов, 82), Дюриш (Коронов, 74), Лобжанидзе
Предупреждения: Георгиев, 14, Тарасов, 35
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