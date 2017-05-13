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"Локомотив" одержал победу над "Оренбургом"

Матч чемпионата России 28 тура закончился победой "Локомотива" над "Оренбургом".

"Локомотив" - "Оренбург" (4:0)

Голы:Ари, 38, 51, Михалик, 73, Фернандеш, 86

"Локомотив": Гилерме, Игнатьев (Ротенберг, 85), Пейчинович, Кверквелия, Михалик, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Лоськов (Алексей Миранчук, 13), Майкон, Ари (Антон Миранчук, 76)

"Оренбург": Руденко, Сиваков, Андреев, Полуяхтов, Малых, Драгун, Афонин (Воробьев, 61), Георгиев, Парняков (Ефремов, 82), Дюриш (Коронов, 74), Лобжанидзе

Предупреждения: Георгиев, 14, Тарасов, 35
Теги: Локомотив Оренбург
Сегодня, 21:21
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№2 Написал: паровоз (Сегодня, 21:33) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
С Победой, Паровозы!
Регистрация: 25.06.2016
№1 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 21:29) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
ну нормас! Важней событие чем результат! всем спасибо!
Регистрация: 9.11.2011
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