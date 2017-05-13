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"Интер" готов платить Пепе 5 миллионов евро в год
Защитник мадридского "Реала" Пепе провел переговоры с миланским "Интером".
"Нерадзурри" готовы платить португальцу 5 миллионов евро в год. Контракт Пепе со "сливочными" истекает 30 июня этого года, сообщает Football Italia.
"Нерадзурри" готовы платить португальцу 5 миллионов евро в год. Контракт Пепе со "сливочными" истекает 30 июня этого года, сообщает Football Italia.
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