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Роберт Евдокимов: у "Оренбурга" не получалось многое
Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение своей команды в матче против "Локомотива" (0:4).
"У "Оренбурга" не получалось многое. Мы играли 25 минут в первом тайме, а потом последовал провал. Так за выживание не борются. У нас, наверное, эйфория после последних матчей. А мы вышли на поле с настроением в футбольчик поиграть. Побеждать "Локомотив" можно только с концентрацией, агрессией", - сказал Евдокимов.
"У "Оренбурга" не получалось многое. Мы играли 25 минут в первом тайме, а потом последовал провал. Так за выживание не борются. У нас, наверное, эйфория после последних матчей. А мы вышли на поле с настроением в футбольчик поиграть. Побеждать "Локомотив" можно только с концентрацией, агрессией", - сказал Евдокимов.
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