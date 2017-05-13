Роберт Евдокимов: у "Оренбурга" не получалось многое

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение своей команды в матче против "Локомотива" (0:4).



"У "Оренбурга" не получалось многое. Мы играли 25 минут в первом тайме, а потом последовал провал. Так за выживание не борются. У нас, наверное, эйфория после последних матчей. А мы вышли на поле с настроением в футбольчик поиграть. Побеждать "Локомотив" можно только с концентрацией, агрессией", - сказал Евдокимов.