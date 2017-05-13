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Юрий Семин: Кубок - это уже вчерашний день
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу своей команды в матче против "Оренбурга" (4:0) в двадцать восьмом туре РФПЛ.
"Какое из событий для меня самое важное в этой встрече? Конечно, сегодня самое важное это победа. Она нам очень нужна, – заявил Семин в эфире телеканала "Наш футбол". – Мы в турнирной таблице должны набирать очки. Борьба еще не закончена. Кубок – это уже вчерашний день. Мы показали его болельщиками. Хорошо, что Лоськов закончил в такой атмосфере и победой команды. Может, он решит еще дальше играть. Посмотрим".
"Какое из событий для меня самое важное в этой встрече? Конечно, сегодня самое важное это победа. Она нам очень нужна, – заявил Семин в эфире телеканала "Наш футбол". – Мы в турнирной таблице должны набирать очки. Борьба еще не закончена. Кубок – это уже вчерашний день. Мы показали его болельщиками. Хорошо, что Лоськов закончил в такой атмосфере и победой команды. Может, он решит еще дальше играть. Посмотрим".
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