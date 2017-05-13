Мирча Луческу: при выборе состава я учитывал, что Цаллагов и Молло играли в "Крыльях" (видео)

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу на пресс-конференции после победного матча в Самаре (3:1) признал, что учитывал прошлые выступления Цаллагова и Молло за "Крылья Советов" и подвёл итоги встречи.







— Влиял ли на выбор состава тот факт, что Цаллагов и Молло играли в "Крыльях"?



— При выборе состава я, конечно, думал о том, что Цаллагов и Молло играли здесь, их любила публика и они очень хотели показать себя перед этими болельщиками, поэтому мы привлекли их в состав и оба показали себя с лучшей стороны. Не думаю, что их появление на поле стало для них сюрпризом, поскольку в последних играх они принимали участие.



— Второй тайм в исполнении Вашей команды - это самоуверенность или демонстрация игроками чего-то?



— Мы имели полное преимущество в первом тайме. Второй тайм начали убедительно, потом совершили несколько невынужденных ошибок в середине поля в том числе в исполнении Цаллагова. Соперник проводил контратаки, почувствовал уверенность в себе и нагнетал обстановку у наших ворот. У нас были возможности увеличить счет, но мы неправильно действовали в контратаках. "Крылья" — очень хорошая команда. Они знают, как действовать в атаке, как обыгрывать и бить по воротам, - цитирует Луческу корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.