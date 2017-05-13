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"Манчестер Юнайтед" договорился с Хамесом Родригесом

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед", утверждает RCN.

Сообщается, что английский клуб уже договорился с футболистом по личному контракту. Об этом уже известно президенту испанского клуба Флорентино Пересу, которого проинформировал агент хавбека.
Теги: Хамес Родригес Манчестер Юнайтед Реал Трансферы
Сегодня, 22:59
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