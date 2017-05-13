Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:02
Болельщики "Локомотива" по случаю юбилея Семина развернули 70 баннеров на матче с "Оренбургом"
Болельщики "Локомотива" по случаю юбилея Семина развернули 70 баннеров на матче с "Оренбургом"
19:16
Андрей Лунев: лучше быть всё время в игре, как сегодня, чем когда ты не касаешься мяча (видео) (6)
Андрей Лунев: лучше быть всё время в игре, как сегодня, чем когда ты не касаешься мяча (видео) (6)
18:52
Виталий Мутко: у сборной России интересные футболисты и один из самых перспективных тренеров (8)
Виталий Мутко: у сборной России интересные футболисты и один из самых перспективных тренеров (8)
"Манчестер Юнайтед" договорился с Хамесом Родригесом
Полузащитник "Реала" Хамес Родригес продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед", утверждает RCN.
Сообщается, что английский клуб уже договорился с футболистом по личному контракту. Об этом уже известно президенту испанского клуба Флорентино Пересу, которого проинформировал агент хавбека.
Сообщается, что английский клуб уже договорился с футболистом по личному контракту. Об этом уже известно президенту испанского клуба Флорентино Пересу, которого проинформировал агент хавбека.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.