"Манчестер Юнайтед" договорился с Хамесом Родригесом

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед", утверждает RCN.



Сообщается, что английский клуб уже договорился с футболистом по личному контракту. Об этом уже известно президенту испанского клуба Флорентино Пересу, которого проинформировал агент хавбека.