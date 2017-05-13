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Усман Дембеле может продолжить карьеру в "Барселоне"

Нападающий "Боруссии" Усман Дембеле заинтересовал "Барселону", информирует AS.

Сообщается, что французский футболист мог стать игроком каталонского клуба еще в прошлом летнее трансферное окно, однако принял решение подписать контракт именно с "Боруссией".

Единственным препятствием при переходе игрока может стать его трансферная стоимость, которая значительно выросла за минувший год.
Теги: Дембеле Боруссия Д Барселона Трансферы
Сегодня, 23:20
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