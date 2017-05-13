Тайсон близок к переходу в "Фенербахче"

Полузащитник "Шахтёра" Тайсон, скорее всего, продолжит карьеру в "Фенербахче", сообщает Fanatik.



Турецкий клуб намерен воспользоваться тем, что бразилец пока не договорился с "шахтером" о продлении контракта. За возможный трансфер клубу из Турции придётся выложить 5 миллионов евро.