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22:02
Болельщики "Локомотива" по случаю юбилея Семина развернули 70 баннеров на матче с "Оренбургом"
Болельщики "Локомотива" по случаю юбилея Семина развернули 70 баннеров на матче с "Оренбургом"
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Андрей Лунев: лучше быть всё время в игре, как сегодня, чем когда ты не касаешься мяча (видео) (6)
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Виталий Мутко: у сборной России интересные футболисты и один из самых перспективных тренеров (8)
Виталий Мутко: у сборной России интересные футболисты и один из самых перспективных тренеров (8)
Тайсон близок к переходу в "Фенербахче"
Полузащитник "Шахтёра" Тайсон, скорее всего, продолжит карьеру в "Фенербахче", сообщает Fanatik.
Турецкий клуб намерен воспользоваться тем, что бразилец пока не договорился с "шахтером" о продлении контракта. За возможный трансфер клубу из Турции придётся выложить 5 миллионов евро.
Турецкий клуб намерен воспользоваться тем, что бразилец пока не договорился с "шахтером" о продлении контракта. За возможный трансфер клубу из Турции придётся выложить 5 миллионов евро.
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