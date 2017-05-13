Давид Луиз: я вернулся в "Челси" с мечтой о чемпионстве

Защитник "Челси" Давид Луиз прокомментировал победу в чемпионате Англии.



Напомним, бразилец вернулся в "Челси" летом из "ПСЖ".



"Это мой первый титул чемпиона Англии, чему я очень рад и счастлив. Я вернулся в "Челси" с мечтой именно об этом. Рад, что моя мечта сбылась. Я рад за Антонио Конте. Он любит работать и делает это с душой. Он заслужил эту победу", - цитирует Луиза ВВС.