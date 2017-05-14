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"Эвертон" продлил контракт с Кевином Миральясом

"Эвертон" подписал новый контракт с бельгийским полузащитником Кевином Миральясом, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано до конца июня 2020 года.
Теги: Эвертон
Сегодня, 00:15
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