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"Локомотив" - "Оренбург": фотоотчет встречи

Матч 28 тура чемпионата России закончился победой "Локомотива" над "Оренбургом". Представляем фотоотчет с места событий:



























Теги: Локомотив Оренбург Фото
Сегодня, 09:16
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