Арсен Венгер: когда счет стал 3:1 в нашу пользу, игра была сделана

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал победу своей команды в матче против "Сток Сити" (4:1).



"У нас была трудная неделя. Мы убедились, что у команды есть характер. Я считаю, что команда стала хорошо играть. Когда "Сток Сити" забил нам рукой, нам было тяжело. Но когда счет стал 3:1 в нашу пользу, игра была сделана. Мы просто должны выигрывать наши игры", - цитирует Венгера ВВС.