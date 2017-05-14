Оливье Жиру: впереди у нас еще два финала

Форвард "Арсенала" Оливье Жиру прокомментировал победу своей команды в матче против "Сток Сити" (4:1).



"Мы были эффективны в обороне, хорошо защищались. Это была отличная победа. Впереди у нас еще два финала. Самое сложное - забить первый гол такой команде, как "Сток Сити". Мы будем сражаться до конца", - цитирует Жиру ВВС.