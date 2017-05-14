Главный тренер "Шальке 04": жалко, что не удалось выиграть

Главный тренер "Шальке 04" Маркус Вайнцирль прокомментировал ничью своей команды в матче против "Гамбурга" (1:1).



"В первом тайме мы играли лучше чем во втором. Комбинация, приведшая к голу Гвидо Бургшталлера, была разыграна очень красиво, впрочем, и ее завершение было прекрасным. После этого у нас было много шансов забить второй гол, мне лично очень хотелось, чтобы это сделал именно Клас. Ему не хватило всего каких-то миллиметров. На добивании уже Гвидо должен был переправлять мяч в ворота, и тогда преимущество в два мяча перед уходом на перерыв определенно пошло бы нам на пользу.



Во второй половине игры мы уже не были так активны. Мы слишком сильно расслабились и практически не создали никаких опасных моментов, "Гамбург" же напротив верил в успех до конца. Когда Бобби Вудс упустил свой шанс - нам просто повезло, но в добавленное время мы получили своё. Однако и этот гол мы чуть было не отыграли на 94-й минуте. Покинул ли мяч поле, до того как его коснулся Сеад Колашинац, я не видел. Жаль, что не получилось выиграть, я искренне желал победы команде и болельщикам", - цитирует тренера официальный сайт клуба.