"Локомотив" претендует на нападающего Дмитрия Назарова

"Локомотив" проявляет интерес к форварду "Эрцгебирге" и сборной Азербайджана Дмитрию Назарову, сообщает Millimiz.



Трансфер может состояться летом и одобрен главным тренером "железнодорожников" Юрием Семиным.