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"Локомотив" претендует на нападающего Дмитрия Назарова

"Локомотив" проявляет интерес к форварду "Эрцгебирге" и сборной Азербайджана Дмитрию Назарову, сообщает Millimiz.

Трансфер может состояться летом и одобрен главным тренером "железнодорожников" Юрием Семиным.
Теги: Локомотив Трансферы
Сегодня, 11:20
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№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:48) #
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А ЭТО не вся новость!
Вот её продолжение:
Дмитрий Назаров забил девять голов в 26 поединках этого сезона во второй Бундеслиге. Следует заметить, что семь из девяти голов он забил с пенальти.

А-а-а-атличный трансфер со ВТОРОЙ бундеслиги! laughing
Регистрация: 6.08.2008
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