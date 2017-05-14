Нелсон Семеду попал в сферу интересов "Барселоны"

Защитник "Бенфики" Нелсон Семеду может продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает sport.es.



На этой неделе состоялась встречу по этому вопросу между руководителями каталонского и лиссабонского клубов. "Бенфика" намерена выручить за Семеду 40 миллионов евро.