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Аршавин помог "Кайрату" совершить победный камбэк в матче с "Окжетпесом"

"Кайрат" одержал волевую победу над "Окжетпесом" в выездном матче 12-го тура чемпионата Казахстана.

Чемпионат Казахстана. 12-й тур.

"Окжетпес" (Кокшетау) — "Кайрат" (Алма-Ата) — 2:3.

Голы: Струков, 29 (1:0); Струков, 69 (2:0); Аршавин, 74 (2:1); Исаэл, 75 (2:2); Турисбек, 79 (2:3).

Теги: Кайрат Аршавин
Сегодня, 13:08
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№1 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 13:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хренасе, 70-я минута 2-0, а в итоге 2-3, мощно.
Регистрация: 26.06.2008
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