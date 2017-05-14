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Хави Гарсия: большие поздравления моей "Бенфике", Португалия - красная!
Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия поздравил "Бенфику" с досрочно завоеванным чемпионством.
Гарсия выступал за "Бенфику" с 2009 по 2012 год,
"Большие поздравления моей "Бенфике"! Очень рад за всю семью "Бенфики". Португалия – красная!" - написал Гарсия в твиттере.
Гарсия выступал за "Бенфику" с 2009 по 2012 год,
"Большие поздравления моей "Бенфике"! Очень рад за всю семью "Бенфики". Португалия – красная!" - написал Гарсия в твиттере.
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