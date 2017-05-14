Хави Гарсия: большие поздравления моей "Бенфике", Португалия - красная!

Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия поздравил "Бенфику" с досрочно завоеванным чемпионством.



Гарсия выступал за "Бенфику" с 2009 по 2012 год,



"Большие поздравления моей "Бенфике"! Очень рад за всю семью "Бенфики". Португалия – красная!" - написал Гарсия в твиттере.