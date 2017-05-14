Марк-Андре тер Штеген: мне нравится быть первым номером "Барселоны", поэтому я и остался в команде

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал, что хочет на долгие годы остаться в каталонской команде.



"Мне нравится быть первым номером "Барселоны", поэтому я и остался в команде. Это лучшее, что могло произойти. Хочу остаться в "Барселоне" на долгие годы. Вратари больших клубов в течение матча вступают в игру всего пару раз, к этому нужно быть на сто процентов готовым. Иногда есть всего один шанс помочь команде. Даже когда мы проигрываем, фанаты всегда рядом и поддерживают нас. Если мы выиграем два оставшихся матча, сможет победить в чемпионате. Это является нашей целью, - цитирует тер Штегена официальный сайт "Барселоны".