Алексей Сафонов: ходят слухи, что "Оренбург" за хорошее бабло уступит место Туле

Известный агент Алексей Сафонов рассказал о закулисной борьбе в чемпионате России.



"Ходят слухи, что "Оренбург" за хорошее бабло уступит место Туле. Не готов это обсуждать", - написал Сафонов на странице в твиттере.