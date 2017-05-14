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Алексей Сафонов: ходят слухи, что "Оренбург" за хорошее бабло уступит место Туле

Известный агент Алексей Сафонов рассказал о закулисной борьбе в чемпионате России.

"Ходят слухи, что "Оренбург" за хорошее бабло уступит место Туле. Не готов это обсуждать", - написал Сафонов на странице в твиттере.
Теги: Сафонов Оренбург Арсенал Тула
Сегодня, 14:48
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№13 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:36) #
  • -2
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online

После ухода Халка и Витцеля стало ясно, что это были выдающиеся футболисты в России, и равных в мире им сейчас можно не найти», – заявил Орлов для «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№12 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:25) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Цитата: maradona72
http://sportfm.ru/materials/k
arrera-ne-verim.html?region=u
lyanovsk

Благодарю за ссылку!
Почитал...
Вспомнил...
Посмеялся!
Особенно сейчас, когда те же люди поют ХВАЛЕБНЫЕ ОДЫ "Спартаку" и ЛИЧНО Массимо Каррере! joy

P.S. Из этой нарезки высказываний "шпециалистов", только Леониду Арнольдовичу простительно ошибаться: он, по большому счёту, на удачу назначил Карреру ГТ.
И - СОРВАЛ ДЖЕК-ПОТ!!!


Не понимаю, за что заминусовали этот коммент..
Вспомним- как начинал Каррера.

А начинал Массимо, как тренер по обороне.

СМИ:
Провал Аленичева ! Спартак ищет нового тренера!

Каррера назначен ВРИО ГТ Спартака на пару матчей пока Спартак не найдет тренера.
________

Спартак ищет тренера!

темвременем

Первая победа Карреры.
________

Спартак ведёт переговоры !

темвременем

Каррера снова побеждает.

______
Перейдет или не перейдет? Пять основных кандидатов на пост ГТ Спартака!
.
темвременем

Спартак возглавил турнирную таблицу.
_____
Основного претендента на пост ГТ Спартака видели в офисе Спартака!

темвременем

Под руководством Карреры Спартак уверенно побеждает в дерби!
______

Итог.
Спартак - чемпион ! Спасибо, Массимо!

Джек-пот.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№11 Написал: Kostik (Сегодня, 16:00) #
  • +1
  •  (1)
online

За хорошее бабло у нас кто хочешь, кому хочешь уступит)))
Регистрация: 20.03.2008
№10 Написал: Sidhe (Сегодня, 15:51) #
  • -4
  •  (6)
online

Так, господа! А что у нас сегодня в эфире, какой музыкой чемпионов порадуют? Впрочем, к делу. Итак... Ослабить или осла-блять?Полагаю, нужен "консенсус" - осла бить до тех пор, пока это ослаблать не расскажет о чем ее. ослаблять, спрашивают grinningХотя... - о чем спрашивать ослоблять? Уздечку на рыло - и выгуливай!а


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№9 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:47) #
  • 0
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online

Насмешил.
Регистрация: 20.03.2017
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:45) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: maradona72
http://sportfm.ru/materials/k
arrera-ne-verim.html?region=u
lyanovsk

Благодарю за ссылку!
Почитал...
Вспомнил...
Посмеялся!
Особенно сейчас, когда те же люди поют ХВАЛЕБНЫЕ ОДЫ "Спартаку" и ЛИЧНО Массимо Каррере! joy

P.S. Из этой нарезки высказываний "шпециалистов", только Леониду Арнольдовичу простительно ошибаться: он, по большому счёту, на удачу назначил Карреру ГТ.
И - СОРВАЛ ДЖЕК-ПОТ!!!
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:35) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Moonspell
Как Миллер скажет так и сделают

Ущербные твари ни на одной ветке не могут отписаться, чтобы не вспомнить Миллера, Дзюбу или Луческу


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№6 Написал: Barmaley (Сегодня, 15:11) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: Moonspell
Как Миллер скажет так и сделают

А как вы себе это представляеете. Нищий Миллер сливает игру алигархам из Тулы? Скорее в обратное поверил бы. Смешно читать такие посты.
Гаспром построил в Туле прекрасный центр подготовки спортсменов. Видел по телеку репортаж. Вот интересно, те кто его грязью обливают больше сделали для развития спорта?
Регистрация: 17.04.2017
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 15:06) #
  • 0
  •  (2)

из 4 самый глупый оказался
Цитата: Moonspell
Moonspell Москва



Регистрация: 26.04.2017
№4 Написал: Moonspell Москва (Сегодня, 15:05) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Как Миллер скажет так и сделают
Регистрация: 2.06.2009
№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:02) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Интересно, как Сафонов это себе представляет? у Арсенала матчи с Амкаром и Спартаком, в них еще надо взять очки. И даже если Оренбург сольет свои матчи, то перед Арсеналом еще Крылья, с ними как?
Единственные возможные закулисные игры - Тула договорится с Амкаром, которому ничего не нужно, и будет надеяться на раскиздяйство Спартака в последнем туре. И рассчитывать, что Оренбург или Крылья будут терять очки
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 15:02) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Вот интересно, если не готов обсуждать, то зачем начал? А то у нас тут ходят слухи, что Алексей Сафонов тридвараз, и, более того, не все готовы это обсуждать, но обсуждают smile
Регистрация: 12.06.2016
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:02) #
  • -1
  •  (3)

А ссылка на страницу и с этим твитом где?

http://sportfm.ru/materials/k
arrera-ne-verim.html?region=u
lyanovsk

Кстати, новости кто там выкладывает, можно сделать тему интересную


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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