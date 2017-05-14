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Арсен Венгер продлит контракт с "Арсеналом"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подпишет с клубом новый контракт, сообщает L'Equipe.

67-летний французский специалист продлит соглашение с лондонским клубом на один год.

При этом француз летом надеется подписать двух игроков мирового класса – нападающего и центрального защитника.
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 15:16
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№1 Написал: anonymous (Сегодня, 15:31) #
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ещё бы, Арсенал без Венгера не Арсенал!
Регистрация: 8.01.2017
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