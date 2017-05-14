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"Интер" потерпел четвертое подряд поражение
В матче 36-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле уступил "Сассуоло" со счетом 1:2.
Чемпионат Италии
36 тур
"Интер" - "Сассуоло" 1:2
Гол: Эдер, 70 - Йемелло, 37, 50
"Интер": Ханданович, Нагатомо (Ансальди, 46), Мурильо, Андреолли (Габриэль, 78), Д'Амброзио, Брозович, Мариу (Эдер, 46), Гальярдини, Перишич, Кандрева, Икарди
"Сассуоло": Консильи, Лирола, Ачерби, Пелузо, Летсхерт, Бьондини, Миссироли (Аквилани, 86), Сенси, Политано (Каннаваро, 74), Йемелло (Дефрель, 66), Берарди
Предупреждения: Пелузо, 69, Ансальди, 74, Эдер, 84
Чемпионат Италии
36 тур
"Интер" - "Сассуоло" 1:2
Гол: Эдер, 70 - Йемелло, 37, 50
"Интер": Ханданович, Нагатомо (Ансальди, 46), Мурильо, Андреолли (Габриэль, 78), Д'Амброзио, Брозович, Мариу (Эдер, 46), Гальярдини, Перишич, Кандрева, Икарди
"Сассуоло": Консильи, Лирола, Ачерби, Пелузо, Летсхерт, Бьондини, Миссироли (Аквилани, 86), Сенси, Политано (Каннаваро, 74), Йемелло (Дефрель, 66), Берарди
Предупреждения: Пелузо, 69, Ансальди, 74, Эдер, 84
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