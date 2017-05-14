Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Интер" потерпел четвертое подряд поражение

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле уступил "Сассуоло" со счетом 1:2.

Чемпионат Италии

36 тур

"Интер" - "Сассуоло" 1:2

Гол: Эдер, 70 - Йемелло, 37, 50

"Интер": Ханданович, Нагатомо (Ансальди, 46), Мурильо, Андреолли (Габриэль, 78), Д'Амброзио, Брозович, Мариу (Эдер, 46), Гальярдини, Перишич, Кандрева, Икарди

"Сассуоло": Консильи, Лирола, Ачерби, Пелузо, Летсхерт, Бьондини, Миссироли (Аквилани, 86), Сенси, Политано (Каннаваро, 74), Йемелло (Дефрель, 66), Берарди

Предупреждения: Пелузо, 69, Ансальди, 74, Эдер, 84
Теги: Интер Сассуоло
Сегодня, 15:44
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: борщ (Сегодня, 15:58) #
  • 0
  •  (2)

никому не нужна убыточная лига европы
Регистрация: 8.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.