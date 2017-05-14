Будковский и Форбс - в атаке "Анжи" на матч с "Уфой"

Стал известен стартовый состав "Анжи" на матч 28-го тура чемпионата России с "Уфой".



"Анжи: Юрченко – Паршивлюк, Фибел, Жиров, Мусалов – Хубулов, Тетрашвили, Гулиев, Яковлев – Будковский, Форбс.



В запасе остались: Фильцов, Кацаев, Хадарцев, Георгиевский, Кудряшов, Брызгалов, Батов, Асильдаров, Эззатоллахи, Дудиев, Лях, Долгов.